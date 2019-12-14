Tapu'da e-devlet dönemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında ‘tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı’ belgelerinin ‘e-devlet’ üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı. Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden ‘e-devlet’ üzerinden alınacak. Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. ‘e-devlet’e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek. Öte yandan e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine yükseldi. e-Devlet Kapısı’ndan 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 535’i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88’i belediye hizmetleri, 396’sı özel kurum hizmetleri, 54’ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 944 yeni hizmet e-Devlet Kapısı’na entegre edildi.