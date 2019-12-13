Tapuda ''e-devlet'' dönemi
Tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları, yeni yılın ilk yarısından itibaren tapu müdürlüklerine gitmeden 'e-devlet' üzerinden alınabilecek.
- AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.
Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-devlet" üzerinden alınacak.
Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.
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