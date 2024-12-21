AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, tapu müdürlüklerinde işlemlerin hızlandırılması için yapay zeka çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.

Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor. Genel Müdürlük tarafından geliştirme çalışmaları ise devam ediyor.

- YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOTLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetindeki işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor.

Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor.

Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak, işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.

Gözler kritik güne çevrildi Asgari ücrette son viraj

Yeni karar Resmi Gazete'de Telefon ve araç alacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Süreç başladı, 2025'te konuşmayacağız