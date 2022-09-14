Tarihi konut hamlesinde başvurular başladı! İşte adım adım yol haritası

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Başvuru süresi ekim ayı sonuna kadar sürecek. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.

BAŞVURU BEDELİ DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?

Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. (Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak) Başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra e-devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak.

Vatandaş, e-devlet sitesine girdiğinde karşısına çıkan sekmeye TOKİ konut ve işyeri başvurusu yazdığı takdirde çıkan ekranda istenilen bilgileri dolduracak, başvuru bedelini de yine aynı ekran üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek 500 lira olan başvuru bedelini ödeyerek, süreci tamamlamış olacak.

E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek.

81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

PEŞİNAT KURADAN SONRA

2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL, 3+1 dairelerin fiyatı 850 bin TL olarak belirlendi. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek. 2+1 konutlar için aylık 2.280 TL, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL olan taksit ödemeleri sözleşme imzalanınca başlayacak.

KONUTTA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*T.C. vatandaşı olmak

*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak.

*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak

*İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

*Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

*Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

*Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.

*Başvuru bedeli 500 TL

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*T.C. vatandaşı olmak.

*Yoksul ve dar gelirli olmak.

*Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı bulunuyor.

*775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

*Başvuru bedeli 500 TL

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

*T.C. vatandaşı olmak

*Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

*18 yaşını doldurmuş olmak

*Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler.

*Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

*Başvuru bedeli 2.000 TL

937 LİRA TAKSİTLE ARSA İMKÂNI

Bu kampanyayla ilk defa elektrik, su, yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır arsalar da kendi evini yapmak isteyenlere sunulacak.

Arsa bedelinin yüzde 10'u peşin geri kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle, faizsiz ödenecek. Arsayı alan vatandaş belirlenen projeye uygun şekilde ve süre içinde evini yapabilecek.

Mimari ve mühendislik desteği verilecek. Müstakil parsellerde taksit 1.604 TL, hisseli parselde 937 TL olacak. İşyerleri ise 2.633 TL'den başlayan taksitlerle satılacak.