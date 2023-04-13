Tarihin en büyük sel felaketlerinden biriydi! İki ilimizde afetin yaraları hızla sarıldı

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi.



- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 adet konutun yapımı tamamlandı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapılırken, Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 79 konut, 56 dükkân ve 2 sanayi sitesi yapıldı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konutun inşası tamamlandı. Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.

* 11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen şiddetli yağışla birlikte tarihin en büyük sel felaketlerinden birisi yaşandı

- Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi'nde yaşanan sel felaketiyle onlarca binanın zarar gördüğü bölgelerde selin yaraları sarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, yaşanan sel felaketinin ardından yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı kısa sürede tamamlandı.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı birimlerce yürütülen temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlatılan çalışmalar, zorlu iklim şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. TOKİ tarafından 5 etapta hızla yürütülen çalışmalar sonucu bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan konutlar inşa edildi.

- Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı. Bozkurt ilçesinde 248'i 2+1, 401'i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana'da toplam 92 dükkânlı 2 sanayi sitesi kazandırıldı.

- Bakanlık tarafından, 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kuruldu.

* Sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. Konutların yüzde 90'ı tamamlanarak en kısa sürede teslim edilecek duruma geldi. Yapılan konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı.

- Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesi hasar görmüştü. Bakanlığımız tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarılırken bölgede toplam 56 yeni dükkân yapılmıştır.

* Sinop için 30 yıllık hayal gerçekleşti, tarihî yapılar gün yüzüne çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, kadim medeniyetimizin en güzel mirasları olan, şehirlerin adeta hafızası olan kent meydanlarımızı "Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı" anlayışıyla gün yüzüne çıkartıyor, geleceğe taşıyoruz.

- Tarihî Kent Meydanları projemiz kapsamında tam 45 ilimizde; 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyor, geçmişimizin estetik anlayışını yeni mimari yorumlarla zenginleştiriyor, şehirlerimizin tarihi kimliklerini milletimizle buluşturuyoruz.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2033 yılına kadar ihya edilen tarihi kent meydan sayısının 250'ye çıkarılması hedefleniyor.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen kent meydanı projesi ile Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin tarihi izlerini taşıyan Sinop'un tarihi misyonu gözler önüne serildi.

- Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Sinop'ta binlerce yıllık kale surları gün yüzüne çıkarılarak, tarihi dokunun görünürlüğünü engelleyen yapılar yıkıldı.

- Tarihî saat kulesinin de yer aldığı Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu.

- Sinop meydan projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırılarak millet bahçesi ve sosyal donatılar yapıldı.

- Şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde ise çevre ve yol düzenlemeleri ve meydana uyum sağlaması adına sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. Bu sayede sahil yolu Sinop'un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun hale getirilecek. Kale surlarının karşısında yer alan binalara ise cephe yenileme çalışmaları uygulanacak.

* Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile Kastamonu ve Sinop'ta yapı stoku güçleniyor

- Kastamonu ve Sinop'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor.

Sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta 676 konut ve 1.000 konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu'da 1.118 konut ve 1.750 konut amaçlı alt yapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunuldu.

* Afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi

- Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Bakanlığımızca yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak.