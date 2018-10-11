Tarihin en yüksek cari fazlası geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, geçen yılın ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bu rakam tarihin en yüksek cari fazlası olarak kayıtlara geçti. Ödemeler dengesinde cari fazla en son Eylül 2015’te görülmüştü. Verilere göre 12 aylık cari işlemler açığı ise 51 milyar 125 milyon dolara geriledi. Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Ekonomistler cari fazlanın eylül ayında da görülebileceğini belirtti. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen “Eylül ayında da bir fazla görmeyi bekliyoruz. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında olabilir” dedi. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise “Hem kur hem de talep gelişmelerine ek olarak, ihracatı destekleyici yeni program anlayışı doğrultusunda, yıllık cari açıkta 2019 yılının ilk yarısı sonuna doğru 25-30 milyar dolar bandına inilebileceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.