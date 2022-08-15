Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait 1400 markette indirim günü

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bugün 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim kampanyası başlatıyor. Zincir marketleri de harekete geçirmesi beklenen indirim bugün etiketlere yansıyacak. İndirim oranının ne kadar olacağı hakkında bilgi verilmezken market çalışanlarından etiket değişikliği için sabah erken işbaşı yapmaları istendi.

ET İÇİN HAZIRLIK

Market çalışanları halihazırda da vatandaşların markete ilgi gösterdiğini ve pek çok ürünün alışverişini kendilerinden yaptıklarını belirterek indirimle birlikte yoğunluk beklediklerini anlattılar.

1400'e yakın hizmet noktası bulunan kooperatif marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile indirimli fiyat uygulamasına geçeceğini daha önce duyurmuştu. Tarım Kredi, indirimin yanında ayrıca et ürünleri reyonları da açacak. Bu konuda yapılan açıklamada kasap reyonu bulunmayan marketlerde gerekli hazırlıkların ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli satışın yapılacağı duyurulmuştu.

ZİNCİR MARKETLERE ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kooperatif marketlerinde bugün başlayacak indirime dikkat çeker zincir marketlere çağrı yaptı. Nebati "Küresel gıda fiyatları nisanda yüzde 0.8, mayısta 0.6, haziranda 2.3 ve temmuzda yüzde 8.6 düşüş gösterdi. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" dedi. Nebati "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izleyeceğiz" diye konuştu.

30 TEMEL ÜRÜNDE İNDİRİM

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.