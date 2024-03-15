Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri açıklandı

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,28 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,28, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,25 ve balıkçılık ile destekleyici hizmetlerde yüzde 5,93 fiyat artışı gerçekleşti.

Ana harcama gruplarında da bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,98, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,55 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,02 fiyat artışı görüldü.

Sektörlerde bir önceki yılın aynı ayına göre tarım üretici fiyatları, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 58,08, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 55,60 ve balıkçılık ile destekleyici hizmetlerde yüzde 69,67 arttı. Ana harcama gruplarında ise bir önceki yılın aynı ayına göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 44,36, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 69,78 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 70,43 fiyat artışı gerçekleşti. (DHA)