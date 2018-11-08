Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarım savunmadan daha önemli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kahramanmaraş Valiliği iş birliğinde düzenlenen, Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'nda, Türk tarımını gelişimine ve ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş'ta çeşitli müjdeler verdiklerini belirten Pakdemirli, önümüzdeki günlerde daha hızlı çözümler üretmek için bölgelerde havza yönetim modeline geçeceklerini, burada Kahramanmaraş'ın yer alacağını ifade etti.

2050 yılında dünya nüfusunun 50 milyar olacağının öngörüldüğünü anlatan Pakdemirli, "1 milyar insan aşırı yoksul, 800 milyon insan aç ama bunun karşılığında da 600 milyon insanın obez." diye konuştu.

Her yıl 1 buçuk milyar ton gıda israfının yanında 40 ülkede gıda sıkıntısı, 80 ülkede su sıkıntısı çekileceğini belirten Pakdemirli, "2050 yılına kadar da gıda üretiminin dünyada yüzde 60 artırma mecburiyetimiz var. Bize ne dünyadan diyebilirsiniz ama aşağı yukarı tablo Türkiye'yi de koyduğumuz zaman benzer bir rapor çıkıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en az 20 yıl içerisinde üretimini yüzde 50 artırmak zorunda olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ben her zaman tarım eşittir tarım büyüktür savunma diyorum. Tarım savunmadan daha önemli. İstediğiniz kadar kılıcınız olsun, istediğiniz kadar topunuz olsun, istediğiniz kadar tüfeğiniz olsun. Birgün herkes bunların yenilemeyeceğini öğrenecek. Eğer gıdanız yoksa, gıda arz güvenliğiniz yoksa, kendi kendinize birçok alanda yetemiyorsanız bu önümüzdeki nesiller için çok büyük tehlikedir. Gelecek nesillere doğru bir emanet bırakmak istiyorsak bu işi çok ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor."

Dünyada tarımın önemine değinen Pakdemirli, çok büyük şirketlerin gelecek için satınalmalar yaptığını belirtti.

"Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak." ifadesini kullanan Pakdemirli, bu sebepten dolayı da tarımla ilgili bazı satınalmalar yapıldığını, büyük firmaların birbirine alıp daha da devleştiğini anlattı.

Arazi toplulaştırmasını daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalara başladıklarını bildiren Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ürün tarlada 1 lira, tüketicide 4 lira. Biz de diyoruz ki tarlada da 1 lira olmasın 2 liraya satsın üretici, tüketici de 4 liraya yemesin 3 liraya yesin. Bunu birbirine yaklaştıralım. Buradaki değer zincirinde herkes hakkaniyetli payını alsın ama fazladan bir şey olmasın. İsraf olmasın. Bu konuyla ilgili Hal Yasası üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Perakende Yasası'yla ilgili de yeni değişiklikler olabilir. Yerel ekonomiyi kalkındırmak anlamında eğer vatandaşımız Kahramanmaraş'taki zincir mağazaya arka tarlada ürettiği ürünü götürüp sattırabiliyorsa işte o zaman yerel ekonomiyi kalkındırmış oluruz."

Yerli tohumu da çok önemsediğini, 150 bin tonlardan 1 milyon 50 bin tona 16 senede geldiklerini aktaran Pakdemirli, daha fazla gidilecek yol bulunduğunu kaydetti.

Bakan Pakdemirli, "Yabancı firmalara para verdiğiniz zaman para yurt dışına gidiyor, yerli tohum üretenlere verdiğiniz zaman hem kar hem de katma değer ülkemizde kalıyor. Yerli tohumlar daha ucuz." diye konuştu.