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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünün 35 ilde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkenin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan biri olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, '49 araştırma enstitümüzde 2 bin 400'ü araştırmacı, 6 bin 500 çalışanımız, 300 laboratuvarımız, 130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz.' dedi.

AA14 Mart 2024 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz
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Yumaklı, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Yumaklı, ardından Milli Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kocatepe Hayvan Hastanesinin açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bugün gıda arz güvenliğinin bir parçası ve hayvansal üretimle alakalı önemli unsurlardan biri olan hayvan sağlığıyla ilgili bir tesisi açmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak politikalarının "sağlıklı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı gıda için de sağlıklı hayvansal üretim" olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"Herkes artık herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde tarımsal üretimin stratejik bir sektör olduğu ve stratejik öneme sahip bu sektörün çok farklı dış etkenlerle etkilendiği, özellikle son dönemde salgınlar, savaşlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve nüfus artışıyla beraber bu konunun önem derecesinin arttığında mutabık. Biz bu risk faktörlerini, yeni normal olarak niteliyoruz. Bu minvalde bir yandan daha çok gıda üretmemiz gerekirken diğer yandan da üretimi baskılayan girdi maliyetlerini yükselten bazı süreçlerle karşı karşıya kalıyoruz."

-"130 YILLIK AR-GE KÜLTÜRÜMÜZDE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Yumaklı, etkin politikalar ile sektör paydaşlarının azmiyle hep birlikte tarımsal üretimi daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Tarımsal AR-GE'ye yatırım yaptıklarına değinen Yumaklı, "Bakanlığımız birimlerinden Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü 35 ilimizde faaliyette bulunan araştırma enstitüleri ile ülkemizin en büyük, dünyanın da önde gelen ilk 10 AR-GE kuruluşundan birisidir. 49 araştırma enstitümüzde 2 bin 400'ü araştırmacı, 6 bin 500 çalışanımız, 300 laboratuvarımız, 130 yıllık AR-GE kültürümüzde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, AR-GE destek programımızla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri özel sektör ve üniversitelerle birlikte paylaşıyoruz. Sonuna kadar da onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

-"ÜLKEMİZİN TARIMSAL ÜRETİMDEKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Yumaklı, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığının gelişmesi için kamu ve özel sektörde çok önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Veteriner fakültesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan hayvan hastanesinin de genç veteriner hekim adayları için iyi bir uygulama merkezi olması temennisinde bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu modern hastanenin bölge için önemli bir eser olduğunun altını çizmek istiyorum. Bizler 'Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır.' düsturuyla ülkemizin tarımsal üretimdeki rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizde her şey bol olsun, bereketli olsun. Verimli olsun, kaliteli olsun. Buradaki bütün öğretim üyesi hocalarım, öğrencilerim ve buna destek olan kimler varsa canıgönülden tebrik ve teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın her daim destekleri onların yanında olacaktır."

Programda, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kocatepe Hayvan Hastanesinin açılışı yapıldı.

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