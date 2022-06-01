Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercih işlemleri Haziran'ın 2-9 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzda yer alacak. Alınacak personel dağılımı da Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden açıklandı. İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri Haziran ayının 2-9 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için genel ve özel şartlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzda belirtilecek.

BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

Sözleşmeli personel alımının detayları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Buna göre, alınacak personel dağılımı şu şekilde:

"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."