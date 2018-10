Bakan Pakdemirli’den müjde: Yerli karkas et fiyatları 29 TL’den alınacak

Bakan Pakdemirli, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 502 düve üretim merkezinin açılış törenine katıldı. Burada tesisi gezen ve yetkililerden bilgiler alan Bakan Pakdemirli, 2 buzağının da kulaklarına küpelerini kendi taktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin kendi kendine yeterliliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek bu noktada da destek ve teşviklere devam edeceklerini söyledi. Bakanlık olarak 2,5 milyon liraya yakın bulundukları tesise katkı sağladıklarını anımsatan Pakdemirli, katkıların süreceğini söyledi.

Et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu da kaydeden Pakdemirli, "26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek yeni müjdeyi Malatya’dan duyurdu.