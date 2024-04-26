İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5857
  • EURO
    35,0214
  • ALTIN
    2460.48
  • BIST100
    9900.31
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri başladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklemeler kapsamında bu ay toplam 4 milyar 435 bin 821 lira tutarında ödemenin, çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

DHA26 Nisan 2024 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Tarımsal destek ödemeleri başladı!
ABONE OL

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı, ödemeler kapsamında 3 milyar 344 milyon 15 bin lira buzağı desteği, 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira çiğ süt desteği, 32 milyon 155 bin 447 lira lisanslı depoculuk desteği, 29 milyon 216 bin 20 lira hayvan gen kaynakları desteği, 10 milyon 42 bin 754 lira sertifikalı tohum üretim desteği ve 9 milyon 320 bin lira düve alım desteğinin yer aldığını belirtti. Ayrıca, buzağı ve süt desteği ödemelerine ilişkin takvim bulunduğunu aktaran Yumaklı, ödemelerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son haneleri dikkate alınarak 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs günleri saat 18.00'den itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

  • Bakan Yumaklı
  • tarımsal destek
  • ödeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.