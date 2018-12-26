Tatilini Fulltrip ile planlayanların ödemesini Financell kolaylaştırıyor

Uçtan uca tatil planlama hizmetiyle dijital seyahat deneyimine yeni bir anlayış getiren Fulltrip, sektörde bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk dijital operatörü Turkcell’in finansman şirketi Financell, Fulltrip.com’dan gerçekleşecek dijital tatil alışverişlerinde 24 aya varan taksit imkânı sunuyor. Üstelik Financell kullanıcıları geri ödemelerini Turkcell faturaları üzerinden takip edebiliyor. Ayrıca Fulltrip’te erken rezervasyon dönemine özel yüzde 50’ye varan indirim de sunuluyor.

Fulltrip Turkcell Güvenli E-Ticaret’le fark yaratmaya devam ediyor

Dijital seyahat satın alırken tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için güvenli e-ticaret hizmeti sunduklarına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları söyledi: “BiP, fizy, Dergilik, lifebox, TV+ ve Paycell gibi dijital ürünlerimizden sonra tatil planlamalarında da Fulltrip ile müşterilerimizin yanındayız. Dijital seyahat platformu Fulltrip’i uçtan uca Turkcell güvencesiyle donattık. Fulltrip’e, Hızlı Giriş teknolojimiz ile giriş yaparak sadece telefon numarası ile giriş yapabiliyor, ödemeleri milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını finanse etmek üzere 2016 yılında kurulan Financell’de bugüne kadar yaklaşık 7 milyon adetten ve 11 milyar TL’den fazla finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizi daha fazla teknoloji ile buluşturmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya ve Türkiye’nin dijital yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Vize işlemlerine kadar her şey Fulltrip’te

Fulltrip’te, 220 binden fazla otel, 120’yi aşkın havayolu şirketi, 4 bin araç kiralama firması ve 1000’den fazla tur seçeneği yer alıyor. Fulltrip vize işlemlerinden havaalanı transferlerine kadar A’dan Z’ye sunduğu pek çok hizmette benzerlerinden ayrışıyor. iOS ve Android uygulamasıyla da hizmet vermeye başlayan Fulltrip’e web sitesinin yanı sıra bu kanallardan da erişmek ve mobil cihazlardan tatil planlamak da mümkün oluyor. Yine uygulama üzerinden APPFLTRP koduyla uçak bileti alan kullanıcıların hizmet bedelini Fulltrip karşılıyor. Turkcell’in dijital ürün ve servisleriyle tatil deneyimine kolaylık katan Fulltrip, müşterilerine BiP üzerinden 7/24 anlık destek sağlıyor. Tüm yolcularına lifebox’tan 25 GB Saklama alanı hediye eden Fulltrip, yurtdışında geçerli BiP’ten 1 GB hediye interneti de kullanıcılarına sunuyor.