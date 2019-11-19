Tayland Savunma Fuarı’na Türk şirketlerden çıkarma

Fuara katılan 31 Türk firması ile heyetler iş birliği yapmak üzere görüşmelerde bulundu. Ziyaretçiler sergilenen Türk üretimli ürünlere tam not verdiklerini ve ülkelerine de götürmek istediklerini söylediler. 15 yıldan uzun bir süredir düzenlenen fuara, bu yıl 50 farklı ülkeden 500’den fazla şirket katıldı. Fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), BAYKAR, Aselsan, Makina ve Kimya Endüstrisi, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın da aralarında olduğu Türk firmalarının bulunduğu Türkiye standlarına heyetler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda özellikle T129 ATAK Taarruz Helikopteri askeri ve resmi heyetlerin ilgi odağı oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, “Asya fuarı bizim için çok önemli çünkü Asya da birçok ülke ile yakın temastayız Malezya, Filipinler ve Pakistan bizim yakın çalışmak istediğimiz iş birliği başlattığımız ülkelerdir. Görüşmelerimiz iyi gidiyor ve sonlandırmak üzere olduğumuz görüşmeler var” dedi.

DENİZALTI SORUYORLAR

Fuarda yer alan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik’ten Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güleryüz ise “Bizim en önemli alanlarımızdan biri denizcilik alanı. Tayland ve bu civardaki ülkelerin çok büyük potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Özellikle bizim denizaltı ile ilgili yürüttüğümüz faaliyetleri anlamak istiyorlar” diye konuştu.