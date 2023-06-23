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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonla mücadele için tüm birimlerimiz kollarını sıvadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Erkan, 'Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır.' dedi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 17:35 - Güncelleme:
TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonla mücadele için tüm birimlerimiz kollarını sıvadı
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TCMB ve TBB arasındaki görüşme İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Hafize Gaye Erkan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, bankacılık sektörüyle bir araya geldiklerini belirterek, "Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler.

Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim." diye konuştu.

Fiyat istikrarının finansal istikrar için çok önemli olduğunu aktaran Erkan, hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceklerini söyledi.

TBB BAŞKANI ÇAKAR: DAHA GÜZEL SONUÇLARA VARMIŞ OLACAĞIZ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gerçekleştirdikleri toplantının çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçtiğini söyledi.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBB'ye teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de sayın TCMB Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen sağ olsunlar geldiler." diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin tamamıyla, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya gelindiğini belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Bunun yanında bankacılık sektörü bütün rasyolarıyla çok güçlü ve dayanıklı bir yapıda. Uluslararası sermayenin yer aldığı, ürün çeşitliliği olan ve aynı zamanda sektörel yoğunlaşması olmayan bir yapıda.

Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve makro ekonominin en rasyonel şekilde yönetiliyor olması, insanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık. Çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak ortamda geçen bir toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız."

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