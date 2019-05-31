TCMB Finansal İstikrar Raporu açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı.
- AA
TCMB Finansal İstikrar Raporunda yer alan başlıklar şöyle:
"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."
"Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."
"Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."
"Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."
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