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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 17 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

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İhaleye 26 milyar 765 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,06 seviyesinde gerçekleşti.

TCG Sakarya S-354 karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabiliyor

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