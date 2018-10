TEFE TÜFE zam oranları ile kira artışı hesapla 2018 TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları

TEFE TÜFE zam oranları ile kira artışı nasıl hesaplanır? 2018 TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne kadar? TÜİK eylül ayı enflasyon zam oranları ne kadar? 2018 TEFE TÜFE ekim ayı kira artışı enflasyon rakamları nedir? Eylül ayında Enflasyon kaç oldu? Tefe tüfe enflasyon zam oranı ne kadar? TÜİK enflasyon zamlarına göre Ekim ayı kira artış oranı nedir? Kira artışı yapacaklar dikkat tarihi rekor Ekim ayında açıklanan oranlarla belli oldu. Kira artışı hesaplaması için bekleyen vatanda bu habere dikkat! Milyonlarca ev sahibi ile kiracı bu ay kira artışını nasıl yapacak merak ediyordu. TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte TEFE TÜFE zam oranlarına göre Ekim ayı kira artışı belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 6,30, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 24,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,15 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,75, yurt içi üretici fiyatları yüzde 21,36 arttı. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017’ye göre yüzde 38,96, geçen yılın ağustos ayına kıyasla da yüzde 46,15 arttı. TÜİK Eylül ayı enflasyon TEFE TÜFE zam oranları star.com.tr adresinde.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Eylül ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) çevrilmiş durumdaydı. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK YÜZDE 6,30 ARTTI



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 10,88 ARTTI



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artış gösterdi.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 11,41 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 0,07 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37,28 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,70 ve konut yüzde 21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 8,12 İLE TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS)’DE OLDU



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,65, imalat sanayi sektöründe yüzde 9, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 40,21 ve su sektöründe yüzde 0,65 artış olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 40,21 ile elektrik ve gaz, yüzde 16,95 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 13,74 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?



TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 3.46 artmasını bekliyordu.



İSTANBUL'DA EYLÜL ENFLASYONU



İstanbul Ticaret Odası (İTO), iki gün önce İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı.



İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 artış olduğu belirtilmişti.



İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar yüzde 6,47 arttı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İstanbul'da, eylül ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 4,04, toptan fiyatlar ise yüzde 6,47 arttı.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 11,43 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 14,52 yükseldi.



İstanbul'da, eylülde perakende fiyatlarda yüzde 4,04'lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47'lik artış kaydedildi.



Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 18,54, toptan fiyatlarda yüzde 26,61 yükseliş yaşandı.







SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI



Perakende fiyatlar, eylülde bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 12,98, ev eşyasında yüzde 5,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,37, gıdada yüzde 4,78, giyimde yüzde 3,75, diğer harcamalarda yüzde 3,29, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,32, konutta yüzde 1,17 arttı.



Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 12,69, gıda maddelerinde yüzde 8,27, kimyevi maddelerde yüzde 7,61, mensucatta yüzde 4,93, madenlerde yüzde 4,76, inşaat malzemelerinde yüzde 2,91, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,16, yükseliş kaydetti.

TÜİK Ekim 2018 Kira Artışı ÜFE TÜFE Zam Oranı Açıklandı



Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Ekim 2018 kira artış oranı da belirlenmiş oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.



Açıklanan veriler arasında yer alan ÜFE rakamları ise Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar açısından büyük önem taşıyor.



Kiralara ZamTÜFE Üzerinden Mi Yapılacak?



Kiracılar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamada yer alan "kira artış oranı TÜFE üzerinden hesaplanacak" açıklaması ile büyük bir sevinç yaşamıştı.



Ancak söz konusu müdahalenin Ocak 2019 döneminden itibaren geçerli olacağının öğrenilmesi ile sevinç yerini hüzne bıraktı. 2018 yılının en yüksek kira zam oranı üzerinden Ekim ayında kira zam oranı uygulanacak.



Yani Ekim 2018 kira artış oranı yine 12 aylık ÜFE ortalaması üzerinden hesaplanacak.



Ev Sahibi Kiracıya Ne Kadar Zam Yapabilir?



Kiraya zam oranı aslında ev sahipleri ile kiracıların en fazla çekişme yaşadıkları konuların başında yer almaktadır. Bu nedenle tarafların sonradan bir anlaşma yaşamamak adına kira zam oranı için kira sözleşmesine madde eklemesi önerilir.



Karşılıklı olarak imzalanan kira sözleşmesi içerisinde kira zam oranı maddesine yer verilirse bu durumda kiracıya uygulanacak olan kira zammı olarak bu rakam kullanılıyor. Ancak kira sözleşmesinde kira artış oranı maddesine yer verilmediyse bu durumda ev sahibi TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ÜFE rakamları arasından 12 aylık ÜFE ortalaması için açıklanan rakam kadar zam yapabiliyor.



TÜİK Ekim 2018 Kira Zam Oranı Ne Kadar?



Ekim ayında uygulanacak olan kira zam oranı olarak TÜİK tarafından açıklanan rakama göre kiracılara ev sahibi en fazla yüzde 21,36 oranında zam yapabilecek. Yani TÜİK Ekim 2018 ÜFE kira artış zam oranı yüzde 21,36 oldu.

ENFLASYON NEDİR?



Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin genel fiyat düzeyinin yükseldiği ve dolayısıyla paranın satın alma gücünün düşme hızıdır. Merkez bankaları ekonominin sorunsuz çalışmasını sağlamak için enflasyonu sınırlandırmaya ve deflasyondan kaçınmaya çalışmaktadır.



Enflasyonun sonucu olarak, bir para biriminin satın alma gücü düşer. Örneğin, enflasyon oranı yüzde 2 ise, o zaman bir yıl içinde 1 dolara mal olan bir paket sakız gelecek yıl için 1.02 dolara mal olacaktır. Mal ve hizmet satın almak için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğundan, bu paranın örtülü değeri düşer.



Ulusal rezerv, gıda ve enerji fiyatları gibi değişken sektörleri dışlayan çekirdek enflasyon verilerini kullanır. Dış faktörler, bu tür mallar üzerindeki fiyatları etkileyebilir ve bu da genel enflasyon oranını yansıtmayabilir. Bu sektörleri enflasyon verilerinden çıkarmak, enflasyonun durumu hakkında daha doğru bir tablo çizer.



ENFLASYONUN NEDENLERİ



Ekonomistler ve akademisyenler tarafından evrensel olarak kabul edilen enflasyonun nedeni için tek bir teori yoktur, fakat yaygın olarak kullanılan birkaç hipotez vardır.



Talep Enflasyonu



Enflasyon, mal ve hizmetlere olan talep artışından kaynaklanmaktadır. Bu teori, “çok az mal çok fazla para” olarak özetlenebilir. Diğer bir deyişle, talep arzdan daha hızlı büyüyorsa fiyatlar artacaktır. Bu genellikle hızla büyüyen ekonomilerde görülür.



Maliyet Enflasyonu



Enflasyon, şirketlerin üretim maliyetlerinin arttığı zamandır. Bu olduğunda, kar marjlarını korumak için fiyatları artırması gerekiyor. Artan maliyetler, ücretler, vergiler veya artan doğal kaynak veya ithalat maliyetleri gibi şeyleri içerebilir.



Para Enflasyonu



Enflasyon, ekonomideki aşırı arzdan kaynaklanmaktadır. Diğer herhangi bir meta gibi, fiyatların da arz ve talepleri belirlenir. Çok fazla arz varsa, o şeyin fiyatı düşer. Eğer bu şey para ise, çok fazla para kaynağı paranın değerini düşür, sonuç, bu her şeyin fiyatının yükselmesi demektir.

Kira artışı zam oranı ÜFE yerine TÜFE ile belirlenecek



Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.



Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.



Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir?



Kiraya yapılacak olan zam oranı için uygulanan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki imzalanan kira sözleşmesi üzerinden böyle bir madde bulunmasıdır. Kiracı ile ev sahibi ilk kira sözleşmesi imzalarken kira sözleşmesi içerisine kira zam oranı belirleyerek yazarsa bu durumda kira zam oranı olarak bu rakam uygulanır.



Böyle bir madde bulunmuyorsa bu durumda ise TÜİK tarafından açıklanan ÜFE TÜFE rakamları dikkate alınarak zam yapılır. Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık ortalama olarak temel alınır.



Ancak açıklanan bu rakam yapılacak olan direkt zam oranı değildir ve ev sahibinin yapabileceği üst sınır kira zam oranını göster. Yani ev sahipleri kiraya en fazla açıklanan bu rakam kadar zam yapma hakkına sahiptir. Bu oran geçilemez. Bu sınırın altında kalan tutar için ise iki taraf karşılıklı olarak anlaşma sureti ile bir rakam üzerinde anlaşabilir. Açıklanan oran yüksek olduğu için farklı bir rakam üzerinde uzlaşma sağlanması önerilmektedir.







TEFE TÜFE kira artışı



6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.



TEFE - TÜFE NEDİR?



Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.



Bu değerler tek tek ele alalım.



TÜFE nedir ?



TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.



Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.



TEFE nedir ?



TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.



TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?



Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir. Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.



Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor. Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor. Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir. Her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir.



Kiracı olanlar dikkat! Depozitoyu mutlaka bankaya yatırın



Ev sahibi ile kiracı ilişkisini Borçlar Kanunu düzenliyor. Yasaya göre; kira artışıyla, depozitonun bir sınırı var. Kira artışı her ay İstatistik Kurumu (TÜÎK) tarafından açıklanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyatlarına (ÜFE) göre belirleniyor. Bu artık çoğu kişi tarafından biliniyor. Ancak, kira kontratı imzalarken verilen depozitonun nerede tutulması gerektiği bilinmiyor.



ÜÇ AYLIK KİRA KADAR



Borçlar Kanunu'nun 342'nci maddesi depozitoyu en fazla üç aylık kira bedeliyle sınırlandırıyor. Örneğin dairenin kirası 1000 liraysa ev sahibi en fazla 3000 lira depozito isteyebilir. Genelde 1 aylık ya da 2 aylık depozito talep ediliyor. Talep edilen tutar kadar depozitonun kim tarafından ve nasıl tutulacağı da önemli. Yasa bu konuda kiracıyı koruyan bir hüküm içeriyor.



RIZA VE KESİN KARARLA



Öncelikle depozito kiracıya güvence verme bedeli olarak değerlendiriliyor. Güvence olarak verilen para veya kıymetli evrakların mal sahibi ve kiracının ortak açacağı bir vadeli banka hesabında tutulması gerekiyor. Bu durumda banka hesaptaki parayı ancak iki tarafın rızasıyla veya kesinleşmiş icra takibi ve mahkeme kararma dayanarak geri verebilir.



PARANIZ PUL OLMASIN



Paranın banka hesabında değerlenmesi, yıllar içinde enflasyon nedeniyle oluşacak değer kaybını da önlüyor. Bir başka deyişle 5 yıl sonra kiralık evden çıkacak olan kiracı, depozitoyu geri aldığında yatırdığı para pul olmaktan kurtuluyor. 1 liraya dahi ihtiyaç duyulan zamanlar oluyor. O yüzden 2-3 bin liralık depozitonun eriyip gitmesine göz yummayın.



Kira artışını kim belirler?



Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Peki, kira artışını kim belirler? Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Kira sözleşmesi, taraflardan herhangi bir fesih bildiriminin gelmemesi halinde otomatik olarak senelik yenilenmiş oluyor.



Yenilenen kiralamalarda kira artışı nasıl yapılır? Kira artışını kim belirler?



Kira artışı, Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre yapılıyor. Kanunen tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, meskenlerde geçerli oluyor. İşyeri sahipleri kanunda yapılan bir değişiklik ile 2020 yılına kadar istediği oranda zam yapabiliyor. Ancak öncelik sözleşmede belirtilen oranda oluyor. Eğer sözleşmede herhangi bir oran belirtilmemiş ise mal sahibi kiracısına dilediği oranda artış yapabiliyor.



Kira fiyatları bir yılda ne kadar zamlandı?



Kiralık ev fiyatları son günlerin en sık gündeme gelen konularından biri. Bunun nedenleri arasında iki gelişme öne çıkıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencileri ve aileleri için kiralık ev arayışının başlaması ve 2018 Ağustos ayı için açıklanan aylık kira artış oranının yüksekliği.



Ağustos ayında yaşanan kira artış oranı yüzde 17,41 TL olurken, bu rakam 2018 yılının kira zammında ulaşılan en yüksek değer olarak dikkat çekiyor. Bir yıl önce 2017’nin Ağustos ayında kira artış oranı sadece yüzde 10,94 idi. Ağustos 2017-Ağustos 2018 dönemini kapsayan 12 aylık dönem boyunca kira artış rakamları sadece bu yılın Şubat, Mart ve Nisan gerileme kaydetti. 2018’in Ocak ayında yüzde 15,82 iken, Şubat ayında yüzde 15,66, Mart ayında yüzde 15,50 ve Nisan ayında yüzde 15,35 TL’ye gerileyen kira artış oranları mayıs 2018 itibariyle tırmanışa geçti.



Böylelikle ülke çapında kira artış oranları bir yılda yaklaşık yüzde 60 yükseldi. 2018’in ilk sekiz ayında ise kira zammı artışı yüzde 10 oldu. Yaz aylarına bakıldığında ise Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı, önce Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, son olarak da Ağustos ayında yüzde 17,41 TL’ye tırmandı.



KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



