Tek torbada 71 müjde

- Kamu ile iş yapan müteahhitlerin ekonomik güçlükleri gerekçe göstererek sözleşmelerin fesih edilmesi yönündeki talepleri de dikkate alındı. Teklifle sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor.

KONUTTA DEVLET KATKISI 25 BİNE ÇIKIYOR

- Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemeyecek.

- Konut hesabında devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı 4 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

65 YAŞ AYLIĞINA ZAM

- Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bililen malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar zamlanacak. Halen 618 bin kişinin yararlandığı 65 yaş aylığı yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak. Buna göre düzenleme yasalaştığında 65 yaş aylığı 2 kata yakın artacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek.

KİRAYA TÜFE AYARI