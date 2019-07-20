Teknoloji için 5 yılda 24 bin patent başvurusu
Türkiye’de yerli ve yabancı firmaların patent başvurusu son 5 yılda 23 bin 686 adede ulaştı. Yerli firmaların başvuru oranı yüzde 38 oldu. En çok patent başvurusu yapan firma Arçelik, en çok buluş yapılan il ise İstanbul...
Eknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak bu alandaki patent başvuruları da hızlı bir artış gösteriyor. Destek Patent’in son beş yıllık sektör verilerini değerlendirdiği analize göre, 2014-2018 yılları arasında teknoloji alanında yapılan yerli- yabancı patent başvuru sayısı 23 bin 686 adede ulaştı.
YÜZDE 38 YERLİ FİRMA
Destek Patent’in değerlendirmesine göre, başvurularda resimsel iletişim teknolojileri (televizyon ) ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada kablosuz haberleşme ağları, üçüncü sırada sayısal bilgi iletimi (telekomünikasyon) teknolojisi bulunuyor. İşlemler ya da yöntemler dördüncü sırada, hat konektörleri ise beşinci sırasında yer alıyor.Yapılan analize göre, son 5 yılda Türkiye’deki patent başvurularının yüzde 68’ini yabancı firmalar, yüzde 38’ini ise yerli firmalar oluşturuyor. Yerli ve yabancı firmalar tarafından yapılan toplam patent başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin seviyesinde. Destek Patent tarafından yapılan değerlendirmeye göre ise Türk firmalarının yurt dışı patent başvurularındaki ilk tercihi Avrupa Birliği ülkeleri olurken, ikinci sırada Amerika yer alıyor. Bu sıralamayı; Çin, Japonya ve Güney Kore takip ediyor. Analizde, teknoloji patent başvurularında öne çıkan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve Manisa olduğu görülüyor.
ARÇELİK İLK SIRADA
Verilere göre2018 yılı; teknoloji geliştirilen sektörlerde en çok marka başvurusunun yapıldığı yıl olarak gözüküyor. Teknolojiye yönelik en çok yeni marka başvurusunda bulunan iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve Kocaeli. Son 5 yıllık detaylı analize göre, teknoloji sınıfında en çok patent başvurusu yapan firma olarak Arçelik ilk sırada yer alıyor. Teknoloji patent başvurusunda ikinci sıra Turkcell’in olurken, üçüncü sırada Ford görülüyor.
Bu sıralamayı; Vestel, Tofaş, Türk Telekom, Netaş, Tırsan Treyler, Vodafone, Aselsan, Sanovel İlaç, Durmazlar Makina, BSH Ev Aletleri, Otokar, Anadolu Isuzu, Türk Traktör ve Ser Dayanıklı Tüketim takip ediyor. Teknoloji alanına yönelik marka başvurusunda ise Türk Telekom birinci olurken, ikinciliği Arçelik, üçüncülüğü Turkcell ve dördüncülüğü Vodafone üstleniyor.
AR-GE’YE 15.5 MiLYAR LiRA
Türkiye’de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl 13 milyar milyon lira harcama yapılırken, bu rakam bu yıl 15 milyar 597 milyon liraya çıkarıldı. TÜİK verilerine göre Ar-Ge harcamaları geçen yıl yüzde 21.6 arttı. 2018 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0.35, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1.4 oldu. 2019 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği, 15 milyar 597 milyon lira olarak belirlendi. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise geçen yıl 4 milyar 599 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2019 için en fazla ödeneğin yüzde 40.4 ile genel bilgi gelişimi için tahsis edildiği görüldü. Bunu yüzde 34.4 ile savunma, yüzde 6.8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4.3 ile genel bilgi gelişimi ve yüzde 4 ile eğitim takip etti.
Üniversitelere patent dersi konulmalı
Türkiye’deki patent kültürünün gelişmesi için, öncelikle bu konuda iklimin değişmesi gerektiğini belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz bunun ancak eğitimlerle, hatta erken yaşta verilecek eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla gerçekleşebileceğini vurguladı. Karadeniz “Üniversitelerin mühendislik fakültelerine patent derslerinin konulması gerekiyor. Ayrıca ülkemizde, üniversitelerde kurulan Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) faaliyetlerinin yakın takibi ve özellikle yüksek teknoloji alanında çalışmaların yapılması çok önemli. Üniversiteler ve üretici firmalar arasında işbirliği yapılması elzem. Bu çalışmaların yanı sıra Ar-Ge merkezlerinde patent kavramının doğru anlaşılması ve yapılan faaliyetlerinin patente ne şekilde konu olacağı hususunda bilgi düzeyinin artırılması lazım” dedi.
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