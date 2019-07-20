Teknoloji için 5 yılda 24 bin patent başvurusu

Eknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak bu alandaki patent başvuruları da hızlı bir artış gösteriyor. Destek Patent’in son beş yıllık sektör verilerini değerlendirdiği analize göre, 2014-2018 yılları arasında teknoloji alanında yapılan yerli- yabancı patent başvuru sayısı 23 bin 686 adede ulaştı.

YÜZDE 38 YERLİ FİRMA

Destek Patent’in değerlendirmesine göre, başvurularda resimsel iletişim teknolojileri (televizyon ) ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada kablosuz haberleşme ağları, üçüncü sırada sayısal bilgi iletimi (telekomünikasyon) teknolojisi bulunuyor. İşlemler ya da yöntemler dördüncü sırada, hat konektörleri ise beşinci sırasında yer alıyor.Yapılan analize göre, son 5 yılda Türkiye’deki patent başvurularının yüzde 68’ini yabancı firmalar, yüzde 38’ini ise yerli firmalar oluşturuyor. Yerli ve yabancı firmalar tarafından yapılan toplam patent başvuru sayısı ise yaklaşık 30 bin seviyesinde. Destek Patent tarafından yapılan değerlendirmeye göre ise Türk firmalarının yurt dışı patent başvurularındaki ilk tercihi Avrupa Birliği ülkeleri olurken, ikinci sırada Amerika yer alıyor. Bu sıralamayı; Çin, Japonya ve Güney Kore takip ediyor. Analizde, teknoloji patent başvurularında öne çıkan ilk üç ilin İstanbul, Ankara ve Manisa olduğu görülüyor.

ARÇELİK İLK SIRADA

Verilere göre2018 yılı; teknoloji geliştirilen sektörlerde en çok marka başvurusunun yapıldığı yıl olarak gözüküyor. Teknolojiye yönelik en çok yeni marka başvurusunda bulunan iller ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve Kocaeli. Son 5 yıllık detaylı analize göre, teknoloji sınıfında en çok patent başvurusu yapan firma olarak Arçelik ilk sırada yer alıyor. Teknoloji patent başvurusunda ikinci sıra Turkcell’in olurken, üçüncü sırada Ford görülüyor.

Bu sıralamayı; Vestel, Tofaş, Türk Telekom, Netaş, Tırsan Treyler, Vodafone, Aselsan, Sanovel İlaç, Durmazlar Makina, BSH Ev Aletleri, Otokar, Anadolu Isuzu, Türk Traktör ve Ser Dayanıklı Tüketim takip ediyor. Teknoloji alanına yönelik marka başvurusunda ise Türk Telekom birinci olurken, ikinciliği Arçelik, üçüncülüğü Turkcell ve dördüncülüğü Vodafone üstleniyor.