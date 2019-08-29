Teknoloji seraları ile ihracat katlanacak
Türkiye’nin 2023’e uzanan ‘İhracat Ana Planı’ belli oldu. Plana göre ihracatçılar 17 hedef ülke ve 5 sektöre odaklanacak. Ayrıca ‘teknoloji seraları’ olarak tanımlanan 10 ayrı ‘İhtisas Serbest Bölgesi’ kurularak ihracatı artırılacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2023’ü kapsayan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı. Plana göre 17 hedef ülke ve 5 sektör belirlendi. Belirlenen sektörlere halen uygulanan ihracat desteklerinin 5 puan üzerinde destek verilecek. Ayrıca ‘İhtisas Serbest Bölgeleri’ kurularak teknoloji ihracatı artırılacak. Bakan Pekcan, ‘Teknoloji Seraları’ diye tanımladığı ‘İhtisas Serbest Bölgeleri’nde ihracat tohumları atacaklarını söyledi.
2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın istikrarlı büyümenin ihracata dayalı olduğu bir anlayışla hayata geçtiğini anımsatan Pekcan, İhracat Ana Planı’nı hazırlarken Kalkınma Planı hedeflerini dikkate alarak, 226.6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Asıl hedefin, dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerini de yakinen takip ederek bu hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret eden Pekcan, “Oluşturduğumuz bu plan kapsamında 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5’lere çıkarmak” dedi.
YENİ NESİL BÖLGELER
Dünyada teknolojik bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Pekcan, bu dönüşümün ticaretin coğrafyasını, ticaretin kurallarını baştan aşağı yeniden yazdığını aktardı. İngiltere’nin, Singapur örneğinden yola çıkarak Brexit sonrası 10 yeni serbest bölge ve serbest limanı devreye sokacağını açıkladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni nesil serbest bölgeler, bu büyük dönüşümün küresel merkezleri haline geliyor. Hem yüksek teknoloji üretimini artırmayı hem de kuracağımız bu bölgelere sağlayacağımız desteklerle teknoloji anlamında ülkemize yabancı yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz.” Pekcan “Eximbank’ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 30’a çıkartılmasını hedefliyoruz. Eximbank desteklerinden yararlandırılacak ihracatçı sayısının 15 bin 500, destek tutarının ise 70.4 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Çince-Rusça eğitim veren dış ticaret liseleri açılacak
İhracat Ana Planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak bir çalışmamız var. “Dış Ticaret Meslek Liseleri” dış ticaret süreçlerinde etkili eleman ihtiyacımız var ve bunların eğitimlerini yine MEB ile beraber, TİM’in öncülüğünde yine bakanlığımız ve TİM’in katkılarıyla buralarda lisan eğitimi vereceğiz. Ama bu eğitim standart İngilizce, Almanca, Fransızcanın ötesinde hedef ülkelerde ihtiyacımız olan İspanyolca, Portekizce, Japonca, Çince, Rusça eğitimleri vereceğiz. Ve buralardan yetişmiş gençlerimize yine uluslar arası dış ticaret eğitimi almak istediklerinde mümkünse iş dünyamız ile beraber burs imkanı da sağlayacağız” dedi.
Kolundan tutup ihracatçı yapar hale geldik
HİÇ ihracat yapmayan firmaları ihracatçı yapmak için çalıştıklarını anlatan Pekcan “Herkesi kolundan tutup ihracatçı yapar hale geldik. Desteğimiz var deyip firmaların kapısını çalıyoruz. İlk başta denetime geldik sanıyorlar” dedi. Pekcan “Halihazırda ihracat yapmayan firmalarımızı ihracatçı yapmak için bir hamle daha gerçekleştiriyoruz. Bu hamlemizde il bazında çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 3 pilot ilde başladık. Bu sene 16 ile daha sonra 81 ile çıkarmayı planlıyoruz. Neden ihracatçı olmadıklarının tespitini yapıyoruz. Bu firmalarımızın yanındayız” diye konuştu.
Akıllı İhracat Platformu geliyor
Bakan Pekcan, ‘İhracat Ana Planı’ kapsamında Akıllı İhracat Platformu kurduklarını belirterek “3 aşamalı bir proje. 6 ay, 12 ay ve 18 ayda tamamlanacak geniş kapsamlı bir çalışma içeriyor” dedi. Pekcan, bütün ihracatçı firmalar için bir dijital kimlik yaratıp onları daha yakından tanıyarak sadece onlara özel çözümler üretecek bir sistem oluşturulacağını vurgulayarak, “Akıllı İhracat Platformu” üzerinden ihracatçı ve potansiyel ihracatçıların, satmak istediği ürünün yurt dışındaki potansiyel alıcılarının iletişim bilgilerine de ulaşabileceklerini söyledi. Bu platform içerisinde firmalara 7 gün 24 saat hizmet verecek bir chatbot da yer alacağı bilgisini veren Pekcan, “Dijitalleşme çalışmalarımızın bir boyutu da dış ticaret işlemleriyle örtüştüğünü düşündüğümüz blokzincir teknolojisi. Dünyada çok yeni bir uygulama. Türkiye’de de kamuda bunu ilk uygulayan bakanlık biziz” bilgisini verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.