Teknoloji seraları ile ihracat katlanacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019-2023’ü kapsayan ‘İhracat Ana Planı’nı açıkladı. Plana göre 17 hedef ülke ve 5 sektör belirlendi. Belirlenen sektörlere halen uygulanan ihracat desteklerinin 5 puan üzerinde destek verilecek. Ayrıca ‘İhtisas Serbest Bölgeleri’ kurularak teknoloji ihracatı artırılacak. Bakan Pekcan, ‘Teknoloji Seraları’ diye tanımladığı ‘İhtisas Serbest Bölgeleri’nde ihracat tohumları atacaklarını söyledi.

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın istikrarlı büyümenin ihracata dayalı olduğu bir anlayışla hayata geçtiğini anımsatan Pekcan, İhracat Ana Planı’nı hazırlarken Kalkınma Planı hedeflerini dikkate alarak, 226.6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Asıl hedefin, dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerini de yakinen takip ederek bu hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret eden Pekcan, “Oluşturduğumuz bu plan kapsamında 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5’lere çıkarmak” dedi.

YENİ NESİL BÖLGELER

Dünyada teknolojik bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Pekcan, bu dönüşümün ticaretin coğrafyasını, ticaretin kurallarını baştan aşağı yeniden yazdığını aktardı. İngiltere’nin, Singapur örneğinden yola çıkarak Brexit sonrası 10 yeni serbest bölge ve serbest limanı devreye sokacağını açıkladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni nesil serbest bölgeler, bu büyük dönüşümün küresel merkezleri haline geliyor. Hem yüksek teknoloji üretimini artırmayı hem de kuracağımız bu bölgelere sağlayacağımız desteklerle teknoloji anlamında ülkemize yabancı yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz.” Pekcan “Eximbank’ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 30’a çıkartılmasını hedefliyoruz. Eximbank desteklerinden yararlandırılacak ihracatçı sayısının 15 bin 500, destek tutarının ise 70.4 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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