Temmuz 2022 enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon tahmini ortalaması yüzde 3,40 oldu. Peki Temmuz ayı enflasyon oranı kaç oldu?

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Temmuz ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2022 saat 10.00'da açıklanacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi sonucunda Temmuz ayı enflasyon tahmini açıklandı.

AA Finans'ın, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,40 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,95 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTTİ

Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.