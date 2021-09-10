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Ekonomi

Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.

10 Eylül 2021 Cuma 10:02 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 10:03
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