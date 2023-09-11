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Ekonomi

Temmuz ayında istihdam 318 bin kişi arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısının 318 bin kişi artarak yüzde 48,4 oranına yükseldiğini bildirdi.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
Temmuz ayında istihdam 318 bin kişi arttı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından istihdam ve işsizlik oranları hakkında paylaşım yaptı. Bakanlığın yapmış olduğu paylaşımda, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. 2023 yılı Temmuz ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Aktif işgücü programlarımız ve teşviklerimiz ile istihdamı destekleme ve yatırım ortamını iyileştirme noktasında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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