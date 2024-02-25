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Ekonomi

Terörden arındırılan bölgelerden yer altı kaynakları fışkırıyor!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sınır köylerinde terörden arındırılan bölgelerde yer altı kaynaklarından kömür çıkartılarak bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Terörden arındırılan bölgelerden yer altı kaynakları fışkırıyor!
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Kuzey ırak sırının sıfır noktasında bulunan Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda kömür ve çinko çıkıyor. Yöre halkı çıkarılan kömürlerin satılması için Hakkari-Şırnak kara yolu kenarında kömür yığını oluşturuyor. Ülkenin dört bir yanına gönderilen 1,2 ve 3 kalitede kömür, hem bölge halkına hemde ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İşletme sahipleri çıkardıkları kömürleri değerinde satamadıkları için yetkililere seslenerek işletme fabrikalarının açılmasını istedi. Gülyazı köyü muhtarı Mesut Güney, pazarlama ve paketleme fabrikaları açılması halinde binlerce gencin memleketinde iş imkanına kavuşacağını söyledi.

Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde her yerde kömür çıkarıltıldığını belirten Güney, "Bazı iş adamı arkadaşımız maden yataklarını çıkarıyor ancak çok yetersiz kalıyor. Kendi ruhsatlarında kömür çıkarıp pazarlamaya çalışıyor. Pazarlama ve paketleme olursa çok iyi olacaktır. Ekonomik olarak dışarıdaki gençlerimiz memleketlerinde çalışmış olacak. Ülkemizde yer altından çıkarılan kömürler burada kepçelerle çıkarılıyor" dedi.

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