''Terörist yalanı için hesap verecekler''

KONUT MÜJDESİ SONRASI

Açıklamada Albayrak’ın haberlere konu ekonomistler hakkında terörist ifadesi kullanmadığına yer verilerek “Üzüntüyle görülmüştür ki, yalan haberlerin arkasına siyasiler de takılmış, konuşmayı dinlemeden, deşifreyi dahi görme ihtiyacı hissetmeden bu yalan ve iftira kumpanyasının içinde yer almışlardı. Ekonomide her pozitif gelişmeden, dengelenme sürecinin başarılarını ortaya koyan her verinin ardından aynı mahfillerin Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın şahsını hedef olan girişimlere şahit oluyoruz. Samsun’da Sayın Bakanımız tarafından açıklanan ‘Dar gelirli vatandaşlarımız için konut müjdesi’ sonrası devreye alınan bu haberler de aynı zihniyetin ürünüdür. Doğrudan yalan ve iftira ile Sayın Bakanımızı hedef alan bu haberleri yapan ve aynı şekilde bu yalan ve iftiraları gündemde tutan kişilere karşı gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır” denildi.