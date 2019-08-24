Terörün bittiği dağlar doğa turizmine açıldı
Terör nedeniyle yıllarca gidilemeyen Şırnak’ın Gabar Dağı etekleri ile Hakkari’nin 3 bin rakımlı dağları doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor. Bölgede dağcılık, yamaç paraşütü, rafting şimdiden ilgi görmeye başladı.
Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak’ın Gabar dağı etekleri ile Hakkari’nin doğal parkurları ve saklı kalan doğal güzellikleriyle doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor. Büyük bölümü dağlarla kaplı olan, 3 bin rakımın üzerinde 30 zirvenin bulunduğu Hakkari, dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylarıyla doğaseverleri cezbediyor. Son zamanlarda saklı güzelliklerin ortaya çıktığı kentte, başka illerden kente gelen sporcular da gerçekleştirdikleri kaya tırmanışı, dağ bisikleti ve doğa yürüyüşleriyle bölgeyi adeta yeniden keşfetmeye başladı. Bölgede doğa sporlarına yönelik etkinliklerin artması, kentteki doğa tutkunu gençlerin de bu alana olan ilgisini artırdı.
ROTALAR BELİRLENDİ
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği, Hakkari Üniversitesi, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSİAD), kentin bu gelişmesi için gençlere yönelik dağcılık ve kaya tırmanışı kursları başlattı. Kurslara katılanlar, uzmanlardan aldıkları eğitimlerle bölgenin gizli kalan güzelliklerini keşfetmeye hazırlanıyor. Hakkari Üniversitesi de Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından desteklenen ‘Görürsen Her Yer Güzel Projesi’ çerçevesinde doğa sporlarına yönelik elverişli rotaların tespiti için çalışma başlattı.
Üniversite öğretim görevlileri Murat Adıyaman, Emin Yıldırım ve Yaşar Kaplan’ın sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında kano, dağcılık, tur kayağı, yamaç paraşütü, kayaklı yamaç paraşütü, dağ ve yol bisikleti, kayak ve doğa yürüyüşü sporları için uygun rotalar belirlenerek kitap haline getirildi. TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, gençlere yönelik doğa sporları eğitimlerine başladıklarını söyledi. Eğitimleri genellikle rota açtıkları noktalarda yaptıklarını belirten Ertunç, talep üzerine daha çok doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Çukurca’da iki rafting takımı kuruldu
Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak geçen sene kaymakamlığın desteğiyle iki rafting takımı oluşturulduğunu anlattı. Hakkarili gençlerden oluşan takımla ülke genelinde düzenlenen rafting müsabakalarına katıldıklarını kaydeden Parlak, “Zap Suyu’nun debisi yüksek. Burada rafting yapmaya çalışıyoruz. Rafting yapmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bölgenin güzel bir doğası var. İnsanlar gelip görüyor ve güzel vakit geçiriyor” dedi.
Gabar Dağı’nda piknik zamanı
Terör nedeniyle yıllarca gidilemeyen Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan, kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki ve Cizre ilçesi yakınlarında bulunan Bertür Vadisi şelaleleri, düzenlenen operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırıldıktan sonra doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Vadiye gelenler, 5 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından şelaleleri görmenin heyecanını yaşıyor, serin sularda yüzüyor ve piknik yapıyor. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Doğa Sporları ve Havacılık Derneği üyeleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, bölgenin turizme açılması konusunda çalışma yürüttü. Doğal güzellikleri görmeye gelenlerden İdris Yaşar, şelaleleri görmek için saatlerce yürüdüklerini belirterek “Artık huzurlu bir şekilde bölgeye geliyoruz. Tek istediğimiz huzurla buralara gelip gitmektir. Bu bölgenin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi. Şırnak’tan şelaleleri görmeye gelen Hacı Ertaş ise Şırnak’ın doğal güzelliklerini keşfetmek istediklerini aktararak “Huzur ortamının oluşmasıyla Gabar Dağı eteklerindeki şelaleleri, dereleri ve doğal güzellikleri fark etmeye başladık. Bölgenin turizme açılmasını istiyoruz” dedi.
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