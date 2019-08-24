Terörün bittiği dağlar doğa turizmine açıldı

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak’ın Gabar dağı etekleri ile Hakkari’nin doğal parkurları ve saklı kalan doğal güzellikleriyle doğa sporları merkezi olma yolunda ilerliyor. Büyük bölümü dağlarla kaplı olan, 3 bin rakımın üzerinde 30 zirvenin bulunduğu Hakkari, dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylarıyla doğaseverleri cezbediyor. Son zamanlarda saklı güzelliklerin ortaya çıktığı kentte, başka illerden kente gelen sporcular da gerçekleştirdikleri kaya tırmanışı, dağ bisikleti ve doğa yürüyüşleriyle bölgeyi adeta yeniden keşfetmeye başladı. Bölgede doğa sporlarına yönelik etkinliklerin artması, kentteki doğa tutkunu gençlerin de bu alana olan ilgisini artırdı.

ROTALAR BELİRLENDİ

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği, Hakkari Üniversitesi, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSİAD), kentin bu gelişmesi için gençlere yönelik dağcılık ve kaya tırmanışı kursları başlattı. Kurslara katılanlar, uzmanlardan aldıkları eğitimlerle bölgenin gizli kalan güzelliklerini keşfetmeye hazırlanıyor. Hakkari Üniversitesi de Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından desteklenen ‘Görürsen Her Yer Güzel Projesi’ çerçevesinde doğa sporlarına yönelik elverişli rotaların tespiti için çalışma başlattı.

Üniversite öğretim görevlileri Murat Adıyaman, Emin Yıldırım ve Yaşar Kaplan’ın sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında kano, dağcılık, tur kayağı, yamaç paraşütü, kayaklı yamaç paraşütü, dağ ve yol bisikleti, kayak ve doğa yürüyüşü sporları için uygun rotalar belirlenerek kitap haline getirildi. TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, gençlere yönelik doğa sporları eğitimlerine başladıklarını söyledi. Eğitimleri genellikle rota açtıkları noktalarda yaptıklarını belirten Ertunç, talep üzerine daha çok doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini ifade etti.