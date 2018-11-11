Terörün geciktirdiği GAP’ın 2 dev barajı tamamlanıyor

Dünyanın en iddialı kalkınma yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle Nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı’nın yüzde 90’ı, Silvan Barajı’nın ise yüzde 50’si bitti. GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, yaptığı açıklamada, GAP’ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin geldiğini söyledi. GAP kapsamında bölge genelinde irili ufaklı 15 barajın tamamlandığını hatırlatan Karahocagil, 7 barajın ise yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi.

İKİNCİ BÜYÜK BARAJ

Karahocagil, Mardin ve Şırnak il sınırları arasındaki Dicle Nehri üzerinde yer alan ve inşa sürecinde birçok kez PKK’lı teröristlerin hedefi olan Ilısu Barajı’nda sona yaklaşıldığını bildirdi. Karahocagil “Ilısu önümüzdeki yıl 2019’da asıl suyu tutacak, Silvan da bir-iki yıl içerisinde su tutmaya başlayacak” dedi.

Atatürk Barajı’ndan sonra Ilısu Barajı’nın Türkiye’nin ikinci büyük dolgu barajı olacağını vurgulayan Karahocagil, devletin dev eserleri bölgeye kazandırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karahocagil, Ilısu Barajı’nın dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin ikinci büyük barajı olma özelliğini taşıyacağını belirterek, Mardin ile Şırnak sınırları arasındaki baraj inşaatında çalışmaların 24 saat esasına göre vardiyalı yapıldığını anlattı.

MALİYETİ 8.5 MİLYAR

Barajın ülke ekonomisine 1.5 milyar lira katkı sağlayacağına dikkati çeken Karahocagil, “Ilısu Barajı ve HES ile yılda ortalama 4.12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek. GAP’ın vizyonu ve can damarı olan Ilısu Barajı, aynı zamanda Cizre Barajı’nın da yapımına imkan sağlayacak. Böylece iki baraj tamamlandığında 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya açılabilecek. Ilısu Barajı ve HES projesinin GAP’ın en önemli yatırımlarının başında geliyor. Bu proje ülkemizin vizyon projesidir. Yaklaşık 8.5 milyar liraya mal olacak Ilısu Barajı ve HES ile sadece elektrik enerjisi üretiminden ülke ekonomisine yılda 1.5 milyar lira katkı sağlanacak” diye konuştu.

SEKİZ BARAJLI PROJE

Karahocagil, Silvan Barajı’nın da Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük sulama barajı olma özelliği taşıdığını söyledi. Karahocagil, terör saldırıları nedeniyle yapımında 2 yıl gecikme yaşanan barajın, 2019 yılı sonunda tamamlanacağını dile getirerek, “Bütünüyle kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşuyor. Projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere barajlarının tamamlanmasıyla, 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depo edileceği devasa bir kapasiteye sahip olacağız. Proje kapsamında inşa edilen Silvan Barajı 175.5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton, kaya dolgu sınıfında Avrupa’nın en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor.” şeklinde konuştu.