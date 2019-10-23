TESK: EFT ücretlerine tavan getirilmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankalar işlem ücretlerini yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Palandöken “Havale ve EFT ücretleri ile diğer birçok işlem ücretleri ülkemizin ekonomik şartlarına göre çok yüksek seviyede kalıyor. Bankacılık işlem ücretlerine tavan fiyat sınırı getirilmeli. EFT ücreti 660 liraya kadar çıkan bankalar var. Belirli bir limitin altında havale ve EFT ücreti alınmamalı çünkü düşük limitli gönderimleri en çok aileler çocuklarına para gönderirken yapıyor. Öğrenci ve aileleri bu işlem ücretlerinden muaf olmalı” dedi.
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