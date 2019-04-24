TESK'ten ''temel gıda ürünlerinde KDV indirimi'' talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, fiyatların dengelenmesi için temel gıda ürünlerindeki KDV'nin düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Hasat dönemi ve ramazan ayının gelmesiyle piyasadaki ürün arzının artacağını belirten Palandöken, "Türk mutfağında patates, soğan, biber olmadan yemek olmaz. Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV, fiyatların dengelenmesi için yüzde 1'e indirilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, bununla birlikte maliyetlerin azalmasının da gıda fiyatlarını dengeleyeceğini kaydetti.