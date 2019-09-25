Thomas Cook gitti, İngiliz yine gelecek

İngilizler, iflas eden en eski seyahat firması Thomas Cook’un en fazla turist taşıdığı iki ülkeden biri olan Türkiye’den vazgeçmiyor. İflas sonrası 17 bin turist Türkiye’de tatiline devam ederken, tatili biten 4 bin İngiliz dün Antalya ve Ege sahillerinden ayrıldı. İngiliz turistler önümüzdeki sezon da Türkiye’ye geleceklerini söylediler. Bu arada yabancı ajanslar, Thomas Cook’un iflasıyla ilgili haberlerinde ‘Marmaris sahillerinde keyif çatan İngiliz turist’ resimlerini paylaştılar.

SENEYE BODRUM

Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, İngiltere’den gelen yetkililer turistlere bilgilendirmelerde bulundu. Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Manchester Havalimanı’na gidecek charter hava yolu şirketine ait uçağa yönlendirildi. Yolculardan Frank Johnse, yaptığı açıklamada, Türkiye’den çok memnun kaldığını söyledi. Hizmeti çok beğendiğini ifade eden Johnse, “Her şey güzeldi, organizasyon da çok iyiydi. Tam olarak neden böyle oldu, anlayamadık. Ama Bodrum’a önümüzdeki yıl yine geleceğim” diye konuştu. Yolculardan Gillian O’Neill de ilçede bir hafta tatil yaptığını belirterek, “Türkiye’ye bir haftalığına geldim. Tatilim bitmişti. Türkiye’de olmaktan çok mutluydum ve çok güzeldi. Şirketin iflas etmesi çok kötü oldu” ifadesini kullandı.

Öte yandan Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada “Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden bugün itibarıyla 5 uçakla 1050 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

17 BİN TURİST VAR

6 Eylül günü otellere giriş yapan ve tatilleri biten 3 bin turist ülkelerine gönderildi. Thomas Cook’un Marmaris’e getirdiği çoğunluğu İngilizlerden oluşan 17 bin turist ise hala tatillerine devam ediyor