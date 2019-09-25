Thomas Cook gitti, İngiliz yine gelecek
Thomas Cook’un iflas etmesinin ardından tatili biten 4 binden fazla turist İngiltere’ye gönderildi. Turistler havalimanında yaptıkları açıklamalarda Türkiye’yi çok sevdiklerini ve geri geleceklerini belirttiler. Halen 17 bin turist ise tatiline devam ediyor.
İngilizler, iflas eden en eski seyahat firması Thomas Cook’un en fazla turist taşıdığı iki ülkeden biri olan Türkiye’den vazgeçmiyor. İflas sonrası 17 bin turist Türkiye’de tatiline devam ederken, tatili biten 4 bin İngiliz dün Antalya ve Ege sahillerinden ayrıldı. İngiliz turistler önümüzdeki sezon da Türkiye’ye geleceklerini söylediler. Bu arada yabancı ajanslar, Thomas Cook’un iflasıyla ilgili haberlerinde ‘Marmaris sahillerinde keyif çatan İngiliz turist’ resimlerini paylaştılar.
SENEYE BODRUM
Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde, İngiltere’den gelen yetkililer turistlere bilgilendirmelerde bulundu. Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Manchester Havalimanı’na gidecek charter hava yolu şirketine ait uçağa yönlendirildi. Yolculardan Frank Johnse, yaptığı açıklamada, Türkiye’den çok memnun kaldığını söyledi. Hizmeti çok beğendiğini ifade eden Johnse, “Her şey güzeldi, organizasyon da çok iyiydi. Tam olarak neden böyle oldu, anlayamadık. Ama Bodrum’a önümüzdeki yıl yine geleceğim” diye konuştu. Yolculardan Gillian O’Neill de ilçede bir hafta tatil yaptığını belirterek, “Türkiye’ye bir haftalığına geldim. Tatilim bitmişti. Türkiye’de olmaktan çok mutluydum ve çok güzeldi. Şirketin iflas etmesi çok kötü oldu” ifadesini kullandı.
Öte yandan Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada “Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden bugün itibarıyla 5 uçakla 1050 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir” bilgisi paylaşıldı.
17 BİN TURİST VAR
6 Eylül günü otellere giriş yapan ve tatilleri biten 3 bin turist ülkelerine gönderildi. Thomas Cook’un Marmaris’e getirdiği çoğunluğu İngilizlerden oluşan 17 bin turist ise hala tatillerine devam ediyor
Airbus 380 ilk kez Dalaman’a geldi
İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla’nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi. Thomas Cook yolcularından bazıları dört motorlu Airbus 380 tipi yolcu uçağı ile ülkelerine döndü. Airbus 380 tipi yolcu uçağı Türkiye’deki ilk ticari uçuşunu Dalaman Havalimanından gerçekleştirdi.
İngiliz hükümetinden yöneticilere soruşturma
İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook’un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi. İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, Thomas Cook’un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi. Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Thomas Cook yöneticilerinin maaşlarının mercek altına alındığını belirterek “Yöneticilerin işler kötüye giderken büyük meblağlarda ödeme almalarının doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.
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