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THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı

Türk Hava Yolları(THY) Uzak Doğu pazarında bu yılın ilk 5 ayında yolcu doluluk oranını yüzde 85'e, yolcu sayısını ise yüzde 4,3 artışla 2,3 milyona çıkardı. THY yeni geniş gövdeli uçakların filoya gelişiyle birlikte Uzak Doğu pazarında yeni hatlara da uçacak.

  • DHA
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Türk Hava Yolları’nın en önemli pazarlarının başında gelen 22 ülkede 37 kente uçtuğu Uzak Doğu'da doluluk oranları, gelirleri,  yolcu sayıları ve kargo taşımacılığı da artarak devam ediyor. THY'nin bu yılın ilk 5 ayında Uzak Doğu pazarında doluluk oranları artarak yüzde 85'e yükseldi.Doluluk oranları dışında THY'nin yolcu sayısı ve kargo taşımayıcılığı da arttı. 2018 ocak-mayıs döneminde Uzak Doğu pazarında 2,2 milyon yolcu taşıyan THY bu yıl aynı dönemde 2,3 milyon yolcuya ulaştı.THY'nin kargo ve posta taşımacılığı ise yüzde 8,8 artışla 167.871 tona yükseldi. Özellikle THY'nin Çin uçuşları önemli yolcu sayısına ulaşması şirketin ülkede yeni uçuş noktaları arayışına soktu. THY özellikle 2 yıl sonra 1 milyon turistin gelmesinin beklendiği Çin’de büyümek için planlamalar yapıyor.

Osaka uçuşlarına yeniden başlıyor

Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçan THY, ülkede 8 kente daha uçmak için girişim yapıyor. THY’nin ülkede Xian ve Xiamen kentlerine de uçması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, Japonya'da uçtuğu Tokyo hattına ilave olarak Osaka kentine de 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeniden seferlere başlayacak.

Uzak Doğu dillerini bilen kabin görevlisi sayısı da arttı

THY filoya katılacak yeni geniş gövdeli uçaklarla beraber yeni Uzak Doğu hatlarına daha uçacak. Bu hatlardan biri de 17 Temmuz da başlayacağı Bali uçuşu olacak. Uzak Doğu dillerini bilen kabin görevlisi sayısında da artış devam ediyor. Türk Hava Yolları, yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için de uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiriyor.THY'de Japonca bilen kabin görevlisi sayısının 61'e, Çince 40'a, Korece bilenlerin sayısının ise 28'e yükseldi

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