THY Afrika'da uçacağı ülke sayısını 37'ye çıkaracak

Türkiye ile Lesotho arasındaki paraflanmış Hava Ulaştırma Anlaşması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi'nin katıldığı törende imzalandı.

Bakan Turhan, iki ülke arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyledi.

2012 yılında parafe edilen anlaşmanın imzalarının atılması ile Türkiye ile Lesotho arasındaki sivil havacılık ilişkilerinin yasal bir zemine kavuşacağını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Coğrafi olarak uzak olan ülkelerimiz bu anlaşma ile birbirine hava yolu ile bağlanma, karşılıklı ticaret ve turizm hacmini artırma konusunda ortak bir irade ortaya koymuşlardır. Bu anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzenlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2010 yılında hükümetimizce başlatılan Afrika açılımı her alanda başarı ile yürütülmekte.

Hava ulaşımı, erişilebilirliği artırması ve ticaret ve turizme olan hızlandırıcı etkisinin de katkısıyla belki de bu açılımın en önemli ayağını oluşturmuştur. Bugün THY, dünyada Afrika'da en çok noktaya uçan hava yolu olmanın haklı gururu ile, Afrika'yı diğer dünya şehirlerine bağlayan bir hava yolu haline gelmiştir."

Bakan Turhan, THY’nin 30 Kasım'da Gambia'nın başkenti Banjul'a, 12 Aralık'ta ise Zambia'nın başkenti Lusaka'ya başlatacağı tarifeli seferler ile Afrika'da uçacağı ülke sayısını 37'ye, şehir sayısını da 55'e çıkaracağını bildirdi.

Lesotho ile imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması kapsamında iki ülke arasında 14 frekanslık yolcu uçuşu imkanı sağlanacağını dile getiren Turhan, hava kargo operasyonları için ise sınırlama bulunmadığını ifade etti.

- "Lesotho gibi tüm Afrika ülkeleri bizim için çok önemli"

Bakan Turhan, Lesotho gibi tüm Afrika ülkelerinin Türkiye için çok önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden de Hava Ulaştırma Anlaşması yaparak ülkelerimiz ve halklarımız arasında köprü kuruyoruz. Afrika ülkeleri ile karşılıklı saygıya dayalı çok boyutlu ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek arzusundayız. Bugün burada imzalanacak anlaşmanın da, bu amaçla atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Başta Bakanlığımız olmak üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve THY tarafından söz konusu uçuşların artırılması ve Afrika'daki yeni noktaların da uçuş ağımıza eklenerek, coğrafi olarak uzak ancak gönülden yakın olduğumuz Afrika kıtası ile ulaşılabilirliğimizin artması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte."

Türkiye'nin şu an 170 ülke ile Hava Ulaştırma Anlaşması bulunduğunu, taşıyıcıların 122 ülkede yaklaşık 316 noktaya uçtuğunu dile getiren Turhan, THY’nin dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olduğunu anımsattı.

Turhan, özellikle 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nın hizmet vermeye başladığını anımsatarak, yeni havaalanında ilk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet verileceğini dile getirdi.

Bakan Turhan, "6 pistin devreye girmesi sonrasında 200 milyon yolcu kapasitesine erişilerek dünyanın en büyük havalimanı ve yaşam merkezi durumuna gelecek. Önümüzdeki dönemde Lesotho ile olan iş birliğimizin daha da artırılacağını umut ediyorum." diye konuştu.

- “Türkiye ile yakın iş birliği içinde olmayı umuyoruz”

Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi, sıcak karşılamadan ötürü Bakan Turhan'a teşekkür etti.

Makgothi, şunları kaydetti:

"Kendimi ikinci evimde gibi hissettim. Türkiye'ye bu ikinci resmi ziyaretim. Bu anlaşmanın imzalanıyor olması bizim için çok önemli. Anlaşma benim ülkemin gelişmesi adına da büyük önem arz etmekte. Sayın Bakan'dan ticari uçuşların yapılması talebinde bulundum fakat bu anlaşmada temel amacımız sadece ticari uçuşların değil kargo uçuşlarının da ülkem üzerinden yapılması.

Anlaşmayı imzalamak için Kabinem bana yetki verdiğinde çok heyecanlandım, kendimi çok önemli hissettim. Bu şekilde yetkilendirilmek benim için önemli, ülkem açısından da bu anlaşma önemli. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile yakın iş birliği içinde olmayı umuyoruz."

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi, Hava Ulaştırma Anlaşması'na imza attı.