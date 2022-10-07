THY Airbus A330 yolcu-kargo uçağı dönüşümleri için anlaşma imzalandı

İş birliği anlaşmasıyla THY Teknik AŞ, EFW tarafından geliştirilen A330P2F programına üçüncü parti dönüştürme işlemleri özelinde destek sağlayan ilk MRO (uçak bakım onarım) şirketi olacak.

Anlaşma kapsamında ilk A330P2F dönüşümünün 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, THY Teknik AŞ'nin İstanbul'daki tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

EFW CEO'su Jordi Boto son yıllarda havacılık sektöründe kargo uçağı dönüşüm projelerine büyük bir ilgi ve artan bir talep olduğunu işaret etti.

Sağladığı avantajlar ve yeni nesil çözümler sayesinde A330P2F programının orta ve geniş gövde uçakların kargo dönüşüm projeleri için her geçen gün daha fazla tercih edildiğine değinen Boto, "Uzun yıllardır Airbus uçakları üzerinde çalışan ve bu hususta büyük bir tecrübeye sahip olan Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri daha kolay ve eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimize tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.