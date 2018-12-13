THY uçtu, Afrika pazarı şaha kalktı

THY’nin daha önce Avrupa merkezli yabancı havayolu şirketleri tarafından yapılan Afrika’ya tarifeli seferleri doğrudan sefer yapmasının ardından büyük bir ekonomik başarı da beraberinde geldi. THY’nin Afrika’nın 35 ülkesinde 53 kente uçmasının ardından Türk müteahhitlerinin Afrika’da üstlendiği projelerin toplamı 2002 yılına göre 84 kat artarak 64 milyar doları aştı. Şirketin kıtada 8 noktaya daha uçacak olması da Afrika’da iş yapan Türk iş insan sayısını katlayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, “THY bizi bütün Afrika ülkelerine bağlıyor.Afrika’da Türk malları çok seviliyor” ifadelerini kullandı.

YENİ UÇUŞ NOKTASI ZAMBİYA OLDU

İstinye Üniversitesi’nde ‘Potansiyel Kıta Afrika’ adlı konferansta konuşan Taşkın, 2005 yılına kadar ilişkilerin Kuzey Afrika ile sınırlı olduğuna vurgu yaparak, bugün birçok Türk sanayicisinin Afrika’da iş yaptığını söyledi. Taşkın, “İki faktör çok yardımcı oluyor. Bunlardan bir tanesi büyükelçiliklerimiz. 2002 yılında 9 tane olan büyükelçiliğimiz bugün 43’ü geçti.İkincisi de THY. Gelecek hafta Zambiya’ya da destinasyonları arasına ekleyecek” dedi.

KITANIN YOLCU SAYISI DA ARTIYOR

THY’nin yakın bir zamanda Afrika kıtasında 8 noktaya daha uçuşlara başlayacak. THY’nin 11 ayda Afrika kıtasında yaptığı uçuşlarda doluluk oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de 6 puan artarak yüzde 77,6’ya çıktı. THY’nin en fazla yolcu artışı da Afrika kıtasına uçuşlarda yaşandı.Ocak-Kasım döneminde yüzde 15 artışla yolcu sayısı 3 milyon 224 bin 734’e yükseldi.