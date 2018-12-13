THY uçtu, Afrika pazarı şaha kalktı
Çoğu eski Fransız sömürgesi olan Afrika ülkelerine eskiden Paris aktarmalı yapılan uçuşlar THY ile direkt uçuşa dönüştü. Kıtada 35 ülkeye uçan THY sayesinde Türk müteahhitlerin iş hacmi 16 yılda 84 kat arttı.
THY’nin daha önce Avrupa merkezli yabancı havayolu şirketleri tarafından yapılan Afrika’ya tarifeli seferleri doğrudan sefer yapmasının ardından büyük bir ekonomik başarı da beraberinde geldi. THY’nin Afrika’nın 35 ülkesinde 53 kente uçmasının ardından Türk müteahhitlerinin Afrika’da üstlendiği projelerin toplamı 2002 yılına göre 84 kat artarak 64 milyar doları aştı. Şirketin kıtada 8 noktaya daha uçacak olması da Afrika’da iş yapan Türk iş insan sayısını katlayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, “THY bizi bütün Afrika ülkelerine bağlıyor.Afrika’da Türk malları çok seviliyor” ifadelerini kullandı.
YENİ UÇUŞ NOKTASI ZAMBİYA OLDU
İstinye Üniversitesi’nde ‘Potansiyel Kıta Afrika’ adlı konferansta konuşan Taşkın, 2005 yılına kadar ilişkilerin Kuzey Afrika ile sınırlı olduğuna vurgu yaparak, bugün birçok Türk sanayicisinin Afrika’da iş yaptığını söyledi. Taşkın, “İki faktör çok yardımcı oluyor. Bunlardan bir tanesi büyükelçiliklerimiz. 2002 yılında 9 tane olan büyükelçiliğimiz bugün 43’ü geçti.İkincisi de THY. Gelecek hafta Zambiya’ya da destinasyonları arasına ekleyecek” dedi.
KITANIN YOLCU SAYISI DA ARTIYOR
THY’nin yakın bir zamanda Afrika kıtasında 8 noktaya daha uçuşlara başlayacak. THY’nin 11 ayda Afrika kıtasında yaptığı uçuşlarda doluluk oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de 6 puan artarak yüzde 77,6’ya çıktı. THY’nin en fazla yolcu artışı da Afrika kıtasına uçuşlarda yaşandı.Ocak-Kasım döneminde yüzde 15 artışla yolcu sayısı 3 milyon 224 bin 734’e yükseldi.
THY’yi yeni evine 1.000 kişi taşıyacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’na yapılacak büyük taşınmaya sayılı günler kaldı. THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştireceği yük taşınması sorumluluğunu üstlenen lojistik firma Arkas, bin kişi ile görev yapacak. Firmanın Genel Müdürü Onur Göçmez, 8 ay boyunca taşınma projesi ile ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek “Taşıma işlemi 30 Aralık saat 3.00’da başlayacak 31 Aralık gece 24.00’da da bitirmiş olacağız. Uçağa binerken yerde gördüğünüz merdivenlerden, bavul hizmetleri veren arabalara kadar THY’nin yer ekipmanlarını biz taşıyacağız. Toplamda 5 bin TIR’a denk gelen bir yük söz konusu. Bu noktada Arkas Lojistik devreye giriyor. Taşınmada yaklaşık bin civarında kişi görev alacak bu projede ve eğitimden geçecekler” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.