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Ekonomi

THY ve Silk Way West arasında bakım anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Azerbaycan merkezli Silk Way West Hava Yolları arasında, bakım ve yedek parça temini için anlaşma imzalandı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
THY ve Silk Way West arasında bakım anlaşması imzalandı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sayesinde Silk Way West Hava Yolları, THY Teknik AŞ'nin yedek parça havuzuna erişim sağlayacak ve gerekli komponentler için bakım ve onarım hizmetlerinden yararlanabilecek.

Silk Way West Hava Yolları Genel Müdürü Wolfgang Meier de "Operasyonel kabiliyetlerimizi güçlendirmek ve en yüksek standartta hava kargo hizmeti vermek üzere THY Teknik AŞ ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, müşterilerimize dünya çapında hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya verdiğimiz önemi kanıtlar niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Silk Way West Hava Yolları
  • anlaşma

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