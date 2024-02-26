THY ve Silk Way West arasında bakım anlaşması imzalandı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sayesinde Silk Way West Hava Yolları, THY Teknik AŞ'nin yedek parça havuzuna erişim sağlayacak ve gerekli komponentler için bakım ve onarım hizmetlerinden yararlanabilecek.

Silk Way West Hava Yolları Genel Müdürü Wolfgang Meier de "Operasyonel kabiliyetlerimizi güçlendirmek ve en yüksek standartta hava kargo hizmeti vermek üzere THY Teknik AŞ ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, müşterilerimize dünya çapında hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya verdiğimiz önemi kanıtlar niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

