THY yabancının gönlünü yeni evinde fethetti

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY) ‘Büyük Göç’ olarak tanımlanan taşınmanın ardından ‘yeni evi’nde yabancı yolcu sayısını artırdı. Yeni havalimanına taşınma süreci ve bünyesindeki 24 adet Boeing Max’ların uçuşlarının durdurularak parka çekilmesi nedeniyle toplam yolcu sayısı bir önceki yılın gerisinde kalan THY dış hat transfer yolcu sayısını ise yüzde 7 artırdı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı düzenlediği sohbet toplantısında “24 Max yerde olmasına rağmen transit yolcu sayısını yüzde 9 ayda yüzde 3.9 artırdık. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 7 artış var. Bu yolcular İstanbul Havalimanı’nı sevdi” dedi.

BABA RAKİPLERDEN PAY

Aycı bu artışın hangi rakiplerden alındığı yönündeki bir soru üzerine “Tanıdığınız o baba rakiplerin hepsinden pay aldık. Avrupa ve Afrika da var” dedi. Aycı, yeni havalimanının göstergelere olumlu yansımaya devam edeceğini aktardı. İstanbul Havalimanı’yla ilgili, yabancı rakiplerinin CEO’larından olumlu görüşler geldiğini belirten Aycı, “Dünya bizim havalimanımıza hayranlıkla bakıyor. Yabancı CEO’larla görüş alışverişimiz oluyor. ‘Ne kadar büyük, konforlu havalimanınız var’ diyorlar. Havalimanının kalabalığı rahatlıkla kaldırabildiğine dikkat çekiyorlar” diye konuştu.

ZAMANINDA KALKIŞ % 94

Mega havalimanına adaptasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini dile getiren İlker Aycı, taşındıklarında yüzde 60’larda olan zamanında kalkış oranının iki ay içinde yüzde 85’e çıkardıklarını belirtti. Aycı “Bugün ise bu oran yüzde 94” dedi. İlker Aycı, Turkish Cargo’nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, “24 uçaklık hava kargo filomuzla 88 ülkeye giderek dünyada ‘en çok ülkeye uçan kargo şirketi’ unvanını aldık. Bu anlamda sessiz sedasız 1 numara olduk. Dünyadaki pazar payımız yüzde 4.1 Hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. Kendimizi sadece uçak bileti ile sınırlamıyoruz” diye konuştu.