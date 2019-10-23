THY yabancının gönlünü yeni evinde fethetti
Boeing Max krizine rağmen THY, ‘yeni evi’nde yabancı yolcu sayısını artırıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı “24 Max uçağımız yerde olmasına rağmen transit yolcu sayısı 3. çeyrekte % 7 arttı. Yabancılar yeni havalimanını sevdi” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY) ‘Büyük Göç’ olarak tanımlanan taşınmanın ardından ‘yeni evi’nde yabancı yolcu sayısını artırdı. Yeni havalimanına taşınma süreci ve bünyesindeki 24 adet Boeing Max’ların uçuşlarının durdurularak parka çekilmesi nedeniyle toplam yolcu sayısı bir önceki yılın gerisinde kalan THY dış hat transfer yolcu sayısını ise yüzde 7 artırdı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı düzenlediği sohbet toplantısında “24 Max yerde olmasına rağmen transit yolcu sayısını yüzde 9 ayda yüzde 3.9 artırdık. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 7 artış var. Bu yolcular İstanbul Havalimanı’nı sevdi” dedi.
BABA RAKİPLERDEN PAY
Aycı bu artışın hangi rakiplerden alındığı yönündeki bir soru üzerine “Tanıdığınız o baba rakiplerin hepsinden pay aldık. Avrupa ve Afrika da var” dedi. Aycı, yeni havalimanının göstergelere olumlu yansımaya devam edeceğini aktardı. İstanbul Havalimanı’yla ilgili, yabancı rakiplerinin CEO’larından olumlu görüşler geldiğini belirten Aycı, “Dünya bizim havalimanımıza hayranlıkla bakıyor. Yabancı CEO’larla görüş alışverişimiz oluyor. ‘Ne kadar büyük, konforlu havalimanınız var’ diyorlar. Havalimanının kalabalığı rahatlıkla kaldırabildiğine dikkat çekiyorlar” diye konuştu.
ZAMANINDA KALKIŞ % 94
Mega havalimanına adaptasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini dile getiren İlker Aycı, taşındıklarında yüzde 60’larda olan zamanında kalkış oranının iki ay içinde yüzde 85’e çıkardıklarını belirtti. Aycı “Bugün ise bu oran yüzde 94” dedi. İlker Aycı, Turkish Cargo’nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, “24 uçaklık hava kargo filomuzla 88 ülkeye giderek dünyada ‘en çok ülkeye uçan kargo şirketi’ unvanını aldık. Bu anlamda sessiz sedasız 1 numara olduk. Dünyadaki pazar payımız yüzde 4.1 Hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. Kendimizi sadece uçak bileti ile sınırlamıyoruz” diye konuştu.
Sefer eksilttiler fiyat yükseldi
İlker Aycı, yurt içinde kapasitelerini düşüren özel havayolu şirketlerini de eleştirdi. Türkiye pazarındaki bazı havayolu şirketlerinin Boeing kriziyle karşılaşmamasına rağmen, iç hatlarda sefer azalttığını söyleyen Aycı, bu markaların daha kazançlı olan dış hat seferlerini artırdığını belirtti. Bu durumun, bazı yurtiçi seferlerinde yığılmaya sebebiyet verdiğini ifade eden Aycı, “Biz uçabildiğimiz tüm yerlere uçuyoruz. Uçaklarımızı çekmiyoruz. Max krizi yaşamayan bu şirketler neden uçaklarını çekti. Regülatörler hesap sormalı. Biz kar zarara bakmadan her yere uçarken siz uçakları çekeceksiniz. Bu olmaz. Şehir içi bilet fiyatlarını artıran unsurlardan biri de budur” dedi.
Büyük Göç ve Max krizine rağmen kâr açıklayacağız
THY, yeni havalimanının getirdiği mali yük ve yazılım sorunu çıktığı için sefer dışı kalan 24 adet Boeing 737 Max’lara rağmen yıl sonunda kar açıklamayı planlıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “24 uçağımız yerde. 25 tane daha gelecek. Buna rağmen yıl sonunda kar etmek için uğraşıyoruz. Kar açıklayacağız” dedi. Boeing ile müzakerelerin sürdüğünü anlatan İlker Aycı “Bir an önce bu uçakların uçuşa hazır hale gelmesi için iki taraf da var gücüyle çalışıyor. Sorunu bu yıl halletmemiz gerekiyor. Şu anda uçak kiralayarak B planını devreye soktuk. Gerekirse C planını da devreye sıkarız. Seneye uçak açığı yaşamak istemiyoruz. tüm havayolu şirketleri gibi biz de belirsizlik yaşamak istemiyoruz” dedi. Operasyonel anlamda zor bir yılı yönettiklerini belirten Aycı, uçuştan alınan 24 uçağa ve taşınma operasyonuna rağmen iç ve dış hatlarda sefer kısıtlamasının olmadığını söyledi. İlker Aycı “Taşınmanın da Boeing krizinin de bize ekstra maliyetleri oldu. Ancak hiçbir şekild esefer sayılarımızda bir azaltma yapmadık” diye konuştu.
Turizm rekorunda THY’nin katkısı büyük
Bodrum, Marmaris ve Antalya’dan dünyanın bir çok noktasına direkt uçuş sağladıklarını ifade eden Aycı, “Ege ve Akdeniz’den Asya’ya, Avrupa’ya düzenlediğimiz seferlerle turizmi beslemeye devam ediyoruz. Bu anlamda 100’ün üzerinde frekans sağladık” diye konuştu.
YERDEKİ MAX’LAR MORAL BOZUYOR
İlker Aycı “24 tane Max uçağımızı her gün yerde gördüğümde beni rahatsız ediyor. Çünkü biz uçaklarımızı havada gördüğümüzde mutluyuz. Uçmamız lazım. Gözümüzün önündeki uçakları uçuramamak moralimizi bozuyor” dedi.
Taksi süreleri yeni pistle kısalacak
İstanbul Havalimanı’nda, üçüncü pistin haziran-temmuz gibi devreye gireceği bilgisini veren Aycı, yeni pistin hizmete açılmasıyla taksi sürelerinin daha kısalacağını ve zamanında kalkış oranının artacağını dile getirdi. Aycı, yeni havalimanına taşınma sırasında 28-29 dakika olan kalkıştaki taksi süresinin bugün 18-19 dakikaya kadar indiğini söyledi. Aycı “3. pist ile birlikte taksi süresi daha makul düzeye inecek.
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