THY yeni evinde çıtayı yükseltti

THY çalışanları ile iftar ve ardından da sahur programında bir araya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY’nin Ar-Ge hedeflerine vurgu yaparak “Şimdi yeni evimizde çıtayı bir üst seviyeye taşımanın vaktidir” dedi. TGS Yer Hizmetleri’nin iftar programında çalışanlara seslenen Aycı “Başarıyla tamamladığımız ve yerli yabancı birçok otoritenin takdirini toplayan büyük göç operasyonumuz sonrası hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Eski evimiz Atatürk Havalimanı’nda aramızda var olan güçlü aile bağına yeni evimiz İstanbul Havalimanı’nda da sahip olduğumuz için mutluyuz. Çünkü bu bağ bizleri zor günlerden bu güzel günlere taşıdı” diye konuştu.

Daha sonra ise sahurda THY Teknik A.Ş çalışanlarıyla bir araya gelen Aycı “THY Teknik’teki hedefimiz küresel havacılık pazarının en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olabilmektir. Yerlileşmeye, millileşmeye ve dışa bağımlılığımızı azaltmaya ihtiyacımız var. Ben sizlerde bu enerjiyi görüyorum” dedi.