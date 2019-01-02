THY, yeni yıla yüzde 93 zamanında kalkışla başladı
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yılın ilk gününde yaptıkları seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranıyla tamamladıklarını belirtti.
- AA
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Ekşi, "2019 güzel başladı. Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık. Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan; THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.Türkiye büyüyecek, THY yüksekten uçacaktır." ifadelerini kullandı.
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