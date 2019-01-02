THY, yeni yıla yüzde 93 zamanında kalkışla başladı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Ekşi, "2019 güzel başladı. Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık. Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan; THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.Türkiye büyüyecek, THY yüksekten uçacaktır." ifadelerini kullandı.