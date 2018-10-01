THY’den bagaj bekleme çilesine son

Türk Hava Yolları’nın (THY), bir süre önce yaptığı teknolojik yenilikle artık yolcular bir kart sayesinde uçuş sonrası uzun süre bagajlarını teslim bandının başında beklemiyor. Radyo Frekansı ile Tanımlama ile bagaj kartını valizine koyan yolcuların bagajı teslim bandına ulaştığında, yolcular SMS ile bilgilendiriliyor. Böylece yolcular havalimanında fazla zaman harcamıyor. Şu anda sadece Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte kullanılan sistem İstanbul Yeni Havalimanı’nda iç ve dış hat uçuşlarında da olacak. Uygulama başladığında Elite kart sahibi yolculara hediye olarak gönderilen ve Miles&Smiles üyelerine ise ücret karşılığı verilen kartların içinde bulunduğu valiz, sahipsiz duruma düştüğünde yolcuya ulaşılabiliyordu.

SMS İLE HABER İMKANI

Uygulamaya getirilen yeni bir özellik sayesinde artık kartı valizinde bulunduran yolcular, bagajlarının ne zaman ve hangi bagaj bandında döneceğini de öğreniyor.

Uygulamayı kullanan yolcular kartın bulunduğu valizin bagaj bandına ulaşacağını 2-3 dakika içinde öğrenerek artık bagaj bandında vakit geçirmiyor. Kart bagajın içine yerleştirildiğinde belirli noktalarda bulunan okuyucular tarafından algılanarak, ilgili birimlere anlık bildirimler iletilmesini sağlıyor. Kartın içinde yer aldığı bagaj teslim bandına ulaştığında yolcuya tanımladığı cep telefonuna SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Böylece bagaj teslim alanına ulaşana kadar yolcu beklemek zorunda kalmıyor ve o sürede alışveriş gibi ihtiyaçlarını giderebiliyor, havalimanında fazla zaman kaybetmiyor.

Şu an sadece Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gelişte kullanılan sistem İstanbul Yeni Havalimanı’nın iç ve dış hat uçuşlarında olacak. Öte yandan satışla ilgili olarak FID Bagaj Kartı Shop&Miles’dan 1994 uçuş miline veya 29.9 TL’ye alına biliyor.