THY’nin ayak izini takip edip ticareti artıracaklar

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) çalışmalarıyla Esenboğa’dan yurtdışına direkt uçuşlara yeni bir hat daha eklendi. Berlin,Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma ve Tiflis’e uçuşların ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) Bakü seferleri başladı. Direkt uçuşların mimarı Ankara Ticaret Odası’ndan kalabalık bir heyet de destek amacıyla Bakü’ye uçtu. ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakü7de yaptığı açıklamada Türkiye ile Azerbaycan arasında 2 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi olduğunu belirterek, “Her iki ülkenin de katkısıyla bu rakamın kısa sürede 5 milyar dolar olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını düşünüyorum” dedi. Böyle bir ülkeye Ankara’dan doğrudan uçuş yapılmamasının doğru olmadığını, bu açığı kapattıklarını belirten Baran, uçuşun iki ülkenin daha da yakınlaşması anlamında hayırlı olmasını diledi.

ÜZERİ ÖRTÜLÜ HAZİNE

Baran, uçuşun hem Bakü hem de Ankara’nın ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Ankara’nın savunma alanında Türkiye’nin merkezi olduğunu, sağlıkta hem hastaneleri hem de medikal gelişmeleriyle devrim yaptığını ve kentin etrafında bir termal zenginlik bulunduğunu ifade eden Baran, şunları kaydetti: “Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Üzeri örtülü bir hazine var. Üzerindeki örtüyü kaldırıp sağlık, savunma ve turizmi tanıtmak istiyoruz. Ankara’nın yurt dışı uçuşları çok önemli. Bunun için yoğun gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Bugünü koruyarak, üzerine de koyarak Ankara’yı yurt dışı uçuşları anlamında hak ettiği yere ulaştırmayı düşünüyoruz.”

OLUMLU KATKISI OLACAK

Gürsel Baran, doğrudan uçuşların Ankara ile Bakü’deki iş adamlarının karşılıklı ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, iki ülke iş birliği ile hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının önemine işaret etti.