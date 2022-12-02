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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş, İngiltere'de temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye ve İngiltere arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan bir dizi temasta bulundu.

AA2 Aralık 2022 Cuma 01:48 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Muş, İngiltere'de temaslarda bulundu
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Bakan Muş, Londra Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan adımları paylaştı ve istişarelerde bulundu.

Londra programı kapsamında İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı'nda görüşen Muş, ardından Türk ve İngiliz iş insanları ve yatırımcıları ile Direktörler Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakan Muş, toplantı kapsamında arasındaki iki ülke arasında ticari ilişkileri daha da geliştirmenin yollarına ilişkin iş insanları ve yatırımcılarla istişarelerde bulundu.

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