Ticaret Bakanı Pekcan: Yerel parayla ticaretin artırılması sayesinde cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yerel parayla ticaretin artırılması sayesinde cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel parayla yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Yerel Paralar ile Ticaret Konferansı"na katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, yerel parayla ticarete önem verdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığının, küresel ticaret savaşlarında Türkiye'nin elini güçlendirmek için yerel paralarla ticareti artırmak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü bildiren Pekcan, "2000'li yıllarda yüzde 1 düzeylerinde olan Türk lirasıyla dış ticaretimiz her geçen yıl artış göstererek 2016'da yüzde 6,5 ve 2017 yılında yüzde 8,1 seviyelerine kadar yükseldi. Bakanlığın sorumluluğunda yer alan eylem kapsamında, ticarette yerel para kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında da ticarette yerel para kullanımına ilişkin farkındalığın artırılmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yerel parayla ticaretin artırılması sayesinde cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel parayla yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır. Bu adım, finansmana erişim ve dışarıdan borçlanma konusunda sıkıntı yaşayabilen KOBİ'ler başta olmak üzere birçok işletmeye kolaylık sağlayacaktır. Türk lirasının bilinirliği, itibarı, uluslararası geçerliliği ve uzun vadede rezerv para birimleri arasına girebilmesi açısından çok önemli bir adım olacaktır. Bize düşen görev ise aldığımız emaneti daha ileriye taşıyarak ülkemizi en üst lige çıkarmaktır. Yerel parayla ticarete de bu anlamda çok önem veriyoruz."

Yeni ödeme sistemleri değerlendirildi

Konferansa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Konferansta, yerel paralarla ticarette şu ana kadar katedilen mesafe, dış ticarette yerel para kullanımına ilişkin deneyimlerle ödeme mekanizmalarına yönelik bilgiler ele alındı. Yerel paralarla ticarette bu yıl reel sektörün de yoğun şekilde kullandığı swap mekanizması, ticari banka uygulamaları ve blok zincir teknolojisi gibi yeni nesil ödeme sistemleri değerlendirilen konular arasında yer aldı.