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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Tüketicilere mağduriyet yaşatanlara 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı: 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 08:48 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı: Tüketicilere mağduriyet yaşatanlara 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı
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Ticaret Bakanlığı: 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

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