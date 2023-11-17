Ticaret Bakanlığı: 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

Tüketicilere Mağduriyet Yaşatanlara 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı



(17.11.2023) pic.twitter.com/OrLyU8UkD0 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 17, 2023