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Ekonomi

Ticaret Bakanlığınca ''Güvenli Ürün Danışma Ofisleri'' kuruldu

Ticaret Bakanlığınca, piyasaya sunulacak ürünlerin gereken güvenlik şartlarını taşımasını sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret müdürlükleri bünyesinde 'Güvenli Ürün Danışma Ofisleri' kuruldu.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığınca ''Güvenli Ürün Danışma Ofisleri'' kuruldu
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de piyasaya sürülen ürünlerin güvenliğine ilişkin temel kurallar, Mart 2021'de yürürlüğe giren "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında uygulanıyor.

Kanunla, ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar belirlenirken, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi şart koşuluyor.

Kanun ile dış ticarete konu ve iç piyasaya arz edilen ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan-bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlaması, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması hedefleniyor.

Söz konusu Kanun'la, yetkili kamu kuruluşunun, gerektiğinde kanun kapsamına giren konulara ilişkin şikayetlerin ulaştırılabileceği veya bilgi alınabilecek ürün güvenliği yardım masası oluşturması ve bu birimin görev alanına giren konular ile irtibat bilgilerini uygun şekilde duyurması öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı da Kanun'daki bu hüküm kapsamında, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri bünyesinde "Güvenli Ürün Danışma Ofisi" adıyla masalar oluşturdu.

Bu ofislerde, Bakanlığın sorumluluğundaki ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amaçlanıyor.

Böylece, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanması, tüketicilerin daha etkin korunması, ürün güvenliği alanında farkındalığın artması, özellikle imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesi ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanması hedefleniyor.

- ÇOCUK ÜRÜNLERİ DE KAPSAMDA

Bu kapsamda, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan deterjanlar, hava aromatize edici ürünler, havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, kağıt ürünler, kırtasiye ürünleri, tekstil, oyuncaklar, diş fırçaları, emzik ve biberon gibi çocuk kullanım ve bakım ürünleri, ayakkabı ve diğer tüketici ürünlerine yönelik faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmalara destek olunması öngörülüyor.

Bakanlık, ülke genelindeki sanayi ve ticaret odaları için bir yazı kaleme alarak, söz konusu ofislerin kurulması konusunda bilgilendirmede bulundu. Yazıda, söz konusu ürünlere yönelik faaliyette bulunan firmaların, ofislerden teknik destek alabileceği belirtildi.

Öte yandan, 1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan "Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı"nda da "ilgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması" eylemi yer alıyordu.

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