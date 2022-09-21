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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Malezya menşeli ''kakao yağı''na önlem

Ticaret Bakanlığı, Malezya menşeli kakao yağının ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.

AA21 Eylül 2022 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
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Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya menşeli "kakao yağı (katı ve sıvı)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Malezya'dan ithal söz konusu ürün için CIF bedelinin yüzde 7 ila 10'u arasında oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

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