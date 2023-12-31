Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme! 1 Ocak'ta hayata geçiyor

Bakanlık tarafından alınan yeni yıl tedbirleri, lokantalardan ikinci el araç piyasasına kadar geniş bir kesimi kapsayacak. Lokanta ve kafelerdeki fiyat listelerinin kapının önüne koyulması zorunluğu yarından itibaren başlayacak. Listeler, kolay okunabilir şekilde hazırlanacak. Bu düzenlemeyle firmalar arasındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

2. EL ARAÇ PİYASASI YAKIN TAKİPTE

Sabah'ın haberine göre; İkinci el araç piyasasına yönelik olarak hayata geçirilen "6 ay-6 bin kilometre" düzenlemesi ise 1 Temmuz'a kadar uzatılacak. İkinci el araçların, üretici tarafından önerilen fiyatın üzerinde pazarlanmasına ilişkin yasak da yine aynı tarihe kadar uzatılmış olacak. Sahte ilan paylaşımına fırsat veren internet platformları ise ağır yaptırımlara maruz kalacak. Otomotiv ve emlak sektörünü kapsayan bu düzenlemeyle, aldatıcı ilanlara yer veren platformlar ilan başına 10 bin lira ile 100 bin lira arasında cezaya çarptırılacak.

ÖDEME SÜRELERİNE DÜZENLEME

30 gün içinde bozulabilen gıda ürünlerine yönelik de yeni adımlar atıldı. Bakanlık, bu ürünlerin tedarikindeki ödeme süresini 45 gün olarak belirledi. Bu süre, alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 30 güne düşecek. 30 gün içinde bozulmayan gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi 60 gün olacak.

"MİNUMUM SERMAYE TUTARINA" ARTIŞ

Alınan tedbirler kapsamında, anonim ve limitet şirketlerin minimum sermaye tutarları da artırılacak. Anonim şirketlerde tutar 50 binden 250 bin liraya, limitet şirketlerde ise 10 bin liradan 50 bin liraya yükselecek. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden, halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, asgari 500 bin lira olarak belirlendi.