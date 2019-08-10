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Ticaret Bakanlığı'ndan 'yüzme yardımcı ürün' açıklaması

TİCARET Bakanlığı'nca, bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünler ile su oyuncaklarına yönelik denetimlerde standartlara aykırı ve güvensiz bir takım yüzme oturakları tespit edildiği, bu ürünlerle ilgili idari işlem başlatıldığı açıklandı.

  • DHA
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazıla açıklamada, yaz sezonu nedeniyle yüzme yardımcı ürünlere ve oyuncaklara talebin arttığı, yoğun kullanım nedeniyle söz konusu ürünlerden kaynaklı güvenlik risklerinin de ortaya çıktığı belirtildi. Bakanlık olarak ürünlere yönelik denetimlerin artırıldığı ifade edilerek, şöyle denildi: "Bu kapsamda özellikle hassas tüketiciler olan bebekler ve çocuklara yönelik yüzme yardımcısı ürünlere ve su oyuncaklarına ilişkin yürütülen piyasa gözetimi ve denetimlerinde 'Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğ' çerçevesinde standartlara açık bir şekilde aykırı ve güvensiz olan birtakım yüzme oturakları tespit edilmiştir. İlgili standardın; 'Yüzme oturaklarının tasarım ve görünümü, su oyuncağı izlenimi uyandırmamalıdır' ve 'Hayvan imitasyonları, araba ve tekne yapıları veya su oyuncağı karakteri çağrışımı yapan diğer elemanlar gibi su seviyesi üzerindeki yapılar veya oyuncak bileşenleri ile güneşlik veya gölgelik gibi rüzgar tutan yapılar olmamalıdır' hükümlerine aykırı ürünler güvensizlik teşkil etmektedir. Çocuklar için büyük bir risk oluşturması sebebiyle, tüketicilerin satın alacakları yüzme yardımcısı ürünleri seçerken dikkatli olmalarında fayda bulunmaktadır. Güvensiz ürünlerle ilgili olarak idari işlemler başlatılmıştır. Diğer taraftan, benzer şekilde ilgili standarda uygun olmayan ürünlerin imalatçı-ithalatçıları tarafından ivedilikle piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden iade alınması amacıyla tüm satış kanallarına konuya ilişkin resmi yazı iletilmiştir."
 
Açıklamada, tüketicilerin ürün satın alırken belirtilen hususlara dikkat etmeleri, ürünün üzerinde ve beraberinde verilen kullanım talimatlarına mutlaka uymalarının çocukların güvenliği açısından önem taşıdığı, bu ürünlerin can kurtarıcı olmadığından sadece yüzme havuzlarında, akıntı gelgit ve dalga olmayan durumlarda kullanılması gerektiği belirtildi.

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