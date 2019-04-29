Ticaretin yeni yol haritası belirleniyor

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek Ticaret Müşavirleri Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında yarın başlıyor. 3 Mayıs tarihine kadar sürecek konferansa 96 ülkedeki 133 merkezden gelen 166 müşavir ve ticari ateşe yeni yol haritasını belirleyecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini söyledi. Küresel ticaret savaşlarının görüldüğü, korumacılık önlemlerinin arttığı, yeni teknolojiler ve e-ticaretin hız kazandığı son dönemde dış ticaretin ve ticaret diplomasisinin önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, bu yarışta, dünyanın her coğrafyasında görev yapan bakanlığın müşavir ve ataşelerinin önemli rol üstlendiğini bildirdi. Pekcan, yatırımcı çekmede müşavirlere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Ticaret diplomasisini yeniden yapılandırdıklarını, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda ocak ayında bakanlık bünyesinde ‘Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nü kurduklarını hatırlattı.

Pekcan, dış temsilciliklerin yapısını iyileştirmeyi, güçlendirmeyi, sistemin de daha iyi çalışmasını amaçladıklarını belirterek, “Hedef pazarlarımıza yönelik stratejilerimizi, ticarette yeni yol haritamızı dünya genelinde 131 merkezden gelen 166 müşavirimiz ve ataşemiz ile 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı’nda masaya yatıracağız” diye konuştu. Konferansın 4 gün süreceği bilgisini veren Pekcan, bu yolla bakanlığın merkez teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının kendi arasındaki iletişiminin ve iş dünyasıyla iş birliğinin kuvvetlendirilmesini sağlayacağını söyledi.

İŞ DÜNYASI DİNLENECEK

Pekcan, ticaret müşavirlerinin program kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve iş konseyi başkanlarıyla bir araya geleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “İş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaşmaları sağlanacak. Aynı zamanda iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla kurulacak iletişim kanalı taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını tesis edecek ve Türkiye’nin dış ticaretine olumlu katkı sağlayacak.”