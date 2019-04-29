Ticaretin yeni yol haritası belirleniyor
96 ülkedeki 133 merkezden gelen 166 müşavir ve ticari ateşe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında yarın toplanıyor. 3 Mayıs’a kadar sürecek konferansta ticaret savaşlarına karşı yol haritası belirlenecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek Ticaret Müşavirleri Konferansı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında yarın başlıyor. 3 Mayıs tarihine kadar sürecek konferansa 96 ülkedeki 133 merkezden gelen 166 müşavir ve ticari ateşe yeni yol haritasını belirleyecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini söyledi. Küresel ticaret savaşlarının görüldüğü, korumacılık önlemlerinin arttığı, yeni teknolojiler ve e-ticaretin hız kazandığı son dönemde dış ticaretin ve ticaret diplomasisinin önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, bu yarışta, dünyanın her coğrafyasında görev yapan bakanlığın müşavir ve ataşelerinin önemli rol üstlendiğini bildirdi. Pekcan, yatırımcı çekmede müşavirlere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.
YENİDEN YAPILANDIRMA
Ticaret diplomasisini yeniden yapılandırdıklarını, yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceklerini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda ocak ayında bakanlık bünyesinde ‘Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nü kurduklarını hatırlattı.
Pekcan, dış temsilciliklerin yapısını iyileştirmeyi, güçlendirmeyi, sistemin de daha iyi çalışmasını amaçladıklarını belirterek, “Hedef pazarlarımıza yönelik stratejilerimizi, ticarette yeni yol haritamızı dünya genelinde 131 merkezden gelen 166 müşavirimiz ve ataşemiz ile 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı’nda masaya yatıracağız” diye konuştu. Konferansın 4 gün süreceği bilgisini veren Pekcan, bu yolla bakanlığın merkez teşkilatı ile yurt dışı teşkilatının kendi arasındaki iletişiminin ve iş dünyasıyla iş birliğinin kuvvetlendirilmesini sağlayacağını söyledi.
İŞ DÜNYASI DİNLENECEK
Pekcan, ticaret müşavirlerinin program kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve iş konseyi başkanlarıyla bir araya geleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “İş dünyası temsilcilerinin taleplerini, önerilerini, beklentilerini ticaret müşavirleriyle paylaşmaları sağlanacak. Aynı zamanda iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla kurulacak iletişim kanalı taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını tesis edecek ve Türkiye’nin dış ticaretine olumlu katkı sağlayacak.”
ERDOĞAN KABUL EDECEK
Ticaret Müşavirleri Konferansı Bakan Pekcan’ın 131 merkezden gelen bakanlığın 166 dış temsilcisiyle birlikte yarın gerçekleştireceği Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da konferans vesilesiyle aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ticaret müşavirlerini ve ataşelerini kabul etmesi bekleniyor. Konferans programı kapsamında, Türkiye’deki yabancı misyonlarda görev yapan büyükelçiler, müşavirler, Türk müşavir ve ataşeleri, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcilerinin bir araya geleceği etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, küresel ticaretin gündeminde yer alan muhtelif konularla Ticaret Bakanlığı bünyesindeki kurumsal konuların görüşülmesi ve bilgi akışının temini amacıyla çeşitli bilgilendirme seminerleri organize edilecek.
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